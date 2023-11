OTKUD GROMOVI U HRVATSKOJ PO HLADNOM VREMENU? Meteorolog Sovilj otkrio da li i Srbiju čeka VELIKO NEVREME!

Prošle noći i tokom dana snažno nevreme zahvatilo je deo Hrvatske. Zagreb je bio pogođen snažnom grmljavinom, dok je Zadar "potopljen" velikom količinom kiše. Gromovi su bili toliko jaki da su se tresli prozori, pa je delovalo kao da ih je uzdrmao zemljotres, dok je u Zadru za samo sat vremena pala mesečna količine kiše.

Da li će ovo nevreme stići do Srbije i hoće li i nas pogoditi grmljavinska nepogoda i ova količina padavina, otkriva meteorolog RHMZ Slobodan Sovilj.

- Što se tiče unutrašnjosti Balkanskog poluostrva, ne očekujemo takve grmljavinske razvoje niti takve količine padavine koje su izazvale probleme na Jadranu. U Srbiji se očekuju padavine od 15 do 30 l/m2 pri čemu će one biti najizraženije u centralnom pojasu zemlje, ali je to daleko manja količina od pljuskovitih padavina na zapadnom Balkanu, gde je za samo za sat vremena palo više od 50 l/m2, a za ceo dan prognozirano je i 100 l/m2, navodi Sovilj.

Potop u Zadru foto: Youtube/Zadarski. hr

Meteorolog objašnjava da je atmosfera nestabilna, a da je dodatno izraženo polje niskog vazdušnog pritiska, ciklona koji se formirao u đenovskom zalivu zbog čega su pogođeni Zadar i Zagreb.

- Ako gledamo razvoj vremena u naredna 24 sata ta zona će se premeštati više ka crnogorskom primorju i ka planinskim stranama koje su okrenute ka moru (navetrenim stranama planina) i tamo možemo očekivati tu količinu padavina. U Srbiji se očekuje znatno manje padavina, navodi Sovilj.

Otkud gromovi kada je hladno?

Objašnjava dalje da grmljavina kakva je registrovana u Zagrebu jeste najkarakterističnija za leto, jer se tada stvaraju olujni oblaci, ali se oni mogu javiti bilo kad tokom godine, iako se u zimskoj polovini dešava ređe.

- Osnovni uslov jeste da postoji dovoljna količina energije nestabilnosti u atmosferi, a potrebna je i količina vodene pare odnosno vlažnog vazduha koji bi iz nižih delova atmosfere bio podignut na veće visine. Kiša koja se očekuje kod nas na planinama jugozapadne Srbije iz kiše će preći u sneg, ali neće biti većih problema jer se to uobičajene količine padavina za ovo doba godina, kaže Sovilj za 24sedam.

Dodaje da su veći deo meseca kod nas obeležile temperature u granicama proseka i malo iznad proseka, ali da će poslednja dekada biti hladnija u odnosu na prvih dvadesetak dana novembra.

(Kurir.rs)