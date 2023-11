BILO MI GADNO DA UZMEM! Beograđanka zgrožena zbog prizora u marketu: Radnik na delikatesu OVAKO sekao šunku pa ŠOKIRAO POTEZOM

U jednom marketu na Banjici radnik na delikatesu počeo da seče šunku golim rukama!

Beograđanka K. A. tvrdi da je radnik u marketu hteo da iseče suhomesnati proizvod golim rukama.

- Stalno kupujem u tom marketu i poznajem sve radnice na delikatesu. Sinoć sam prvi put videla novog radnika koji se nije snalazio najbolje. Ja razumem da je bila nedelja veče i gužva, ali nedopustivo je da se onako nezainteresovano ponaša za mušteriju. Trebalo je da uzmem 200 grama šunke i pečenicu. Uzeo je onu šunku i golom rukom počeo da otvara omot. Zagledala sam malo bolje da vidim da li ima one providne rukavice koje inače treba da nosi, ali na jednoj ruci nije imao - priča naša sagovonica i dodaje:

- Posmatrala sam sve vreme šta radi, a onda je tek usledio šok. Na mašini za sečenje bilo je dosta ostataka čajne kobasice, šunke, kačkavalja, sve onako na jednom delu. Viđala sam to i do sada, ali ovoga puta je baš bio nered. On preko toga uopšte nije stavio papir u kome treba da upakuje šunku nego je počeo da seče i parče po parče je padalo preko tih ostataka. Onda je on levom rukom na kojoj je ipak imao rukavicu počeo da ih uzima i tek onda stavlja na papir.

Beograđanka kaže i da je taj prizor baš razbesneo.

- Nikada mi se nije desilo tako nešto. Bilo mi je gadno da uzmem, ali i neprijatno da kažem da ne želim. Svakako nije to nešto preskupo pa sam uzela. Trebalo je da kupim i pečenicu, ali kada sam videla sve to odustala sam. Zaista nisam mogla to da gledam. I ova pileća prsa sigurno neću pojesti.

