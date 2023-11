SRBIJA ĆE UJUTRU BITI OKOVANA LEDOM Opasnost od nesreće VEĆA nego inače! Vozači, ove cake vam mogu SPASITI ŽIVOT! Obratite pažnju

Važno upozorenje za vozače za naredne dane stiže iz AMSS i RHMZ - savetuje se poseban oprez u vožnji zbog snega na pojedinim putnim pravcima, naročito u brdsko-planinskom području, ali i zbog poledice s obzirom da je, uz mraz, u nekim delovima Srbije najavljena i ledena kiša.

U takvim vremenskim uslovima, uvek je najsigurnije garažirati vozilo i ne kretati na put, ali ukoliko to ipak činite, važno je znati kako se ponašati tokom vožnje, ukoliko vas zadesi poledica na putu ili ako vas negde susretne snežna vejavica, zaveje i zaglavi.

foto: Shutterstock

Na poledici najvažniji ljudski faktor

Ledenu kišu RHMZ je najavio za noć pred nama i tokom sutrašnjeg dana. A kada ledena kiša pokrije kolovoz i stvori led, kako objašnjavaju saobraćajni stručnjaci, nastaju uslovi kada su od slabe pomoći i zimske gume, a ni pogon na sva četiri točka, uprkos uvreženom mišljenju, nije od pomoći, ukoliko ne znate pravilno da vozite u ovakvim uslovima.

Naime, kada se na putu nalazi led, postoji izuzetno malo ili najčešće ne postoji nikakvo trenje i otpor koji bi pneumatike usmeravao tamo gde želite. Pošto su, dakle, tehnički uslovi nešto na šta se ne možete osloniti, jedini način da vožnja u uslovima ledene kiše bude iole bezbedna jeste – ljudski faktor.

- Prvi i osnovni savet kada je led na kolovozu jeste da, jednostavno, ne vozite. Ako ste već na putu, osnovni saveti su da vozite sporo i budite oprezni, poštujući svu signalizaciju uz pravljenje velikog odstojanja od vozila koje se nalazi ispred vas – kratko kažu saobraćajci.

Kako kočiti na zaleđenom putu

Ako ste ipak na zaleđenom putu, korišćenje kočnica predstavlja najveći izazov. Jasmina Bončić, instruktorka vožnje iz Auto-škole “Desetka plus”, objasnila je ranije da je uslov za bezbedno kočenje procena razdaljine koja je za to potrebna.

- Nema tu preteranog kočenja, već se koči motorom u kombinaciji sa blagim pritiskanjem pedale nožne kočnice. Koči se postepeno kako bi se izbegla blokada točkova. Ako točkovi blokiraju, vozilo proklizava i gubi se kontrola. Tada treba otpustiti kočnicu, zatim postepeno zakočiti, a istovremeno kočiti motorom - preći u manji stepen prenosa, odnosno prebaciti menjač u nižu brzinu - rekla je za RTS Bončićeva.

Kako je objasnila, “na nizbrdici nikako ne treba juriti, već kočiti lagano, nežnim spuštanjem i podizanjem stopala s kočnice”.

- Za razliku od vožnje uzbrdo, nizbrdo se uvek vozi u nižem stepenu prenosa nego po suvom vremenu. A uzbrdo se ide blagim gasom. I kad se doda određena količina gasa, to je vrlo mala količina gasa, ide se kontinuirano uzbrdo. Što više dodajemo gas, veća je mogućnost da će automobil proklizati. Sa druge strane, ako nema gasa, automobil će stati, tako da se količina gasa na uzbrdici daje po osećaju – kazala je ona.

foto: Shutterstock

Skretanje na poledici

Ništa manje izazovno od kočenja, jeste i skretanje na poledici. Pre nego što se uđe u krivinu, kako savetuju saobraćajni stručnjaci, treba usporiti kako bi se očuvala stabilnost vozila.

- Potrebno je okretati volan lagano, ali ako se oseti da je prednji deo vozila neupravljiv odmah treba skloniti nogu sa papučice gasa, usporiti i blago kočiti ako je potrebno. Ako se zadnji deo vozila zanese, tada se lagano dodaje gas da bi se auto vratio na pravac. U krivinama preporučljivo je voziti sporo ujednačenom brzinom da bi se izbeglo zanošenje vozila – kažu oni.

Zašto je važno kretati iz druge brzine

Konačno, ako vam automobil u ovakvim uslovima stane, potrebno je znati na koji način ga ponovo najbezbednije moguće staviti u pogon.

- Da bi se sprečilo proklizavanje treba krenuti lagano i postepeno ubrzavati. Ako točkovi proklizaju, ili se auto zaglavi u snegu, treba krenuti iz druge brzine jer se tako smanjuje sila koja deluje na točkove i povećava pogonska snaga. Ako auto ima automatski menjač, treba uključite winter režim – savetuju saobraćajni stručnjaci.

Kako da vozite ako na puti ima snega

Posle leda, da se vratimo snegu, jer je on ipak najčešće prisutan u zimskim uslovima vožnje. Dakle, šta je neophodno da učinite pre polaska na destinaciju gde je vrlo izvesno da vas očekuje sneg na putu, pod pretpostavkom da vam je vozilo već opremljeno onim što Zakon o bezbednosti saobraćaja propisuje kao “obaveznu zimsku opremu”, a to su zimske gume, lanci ili “čarape za gume” i konačno, ako ste za volanom teretnog vozila, lopata.

Najpre čišćenje vozila

Za početak, dobro očistite automobil i to ne samo stakla, već i krov. Tokom vožnje taj sneg sa krova može da sklizne što dovodi do smanjena vidljivosti, a to može da se desi baš u nekom ključnom momentu.

Sneg i led sa stakla može se otkloniti pomoću grejača ili odgovarajućim metlicama, ali nikako vrelom vodom. Međutim, događa se da vozač ne može ni da uđe u automobil, pošto se brave na niskim temperaturama zalede. Najefikasnijima u takvim situacijama su se pokazala sredstva koje proizvođači automobila prave upravo za određeni model ili univerzalna tečnost koja se prodaje u prodavnicama auto-delova.

foto: Shutterstock

Šta ako vas sneg zaveje i ostane zaglavljeni

Očišćenog vozila i opremljeni zimskom opremom, kao što pokazuju i ovozimski slučajevi, moguće je da ostanete zavejani i zaglavljeni u snegu. Na pitanje šta tada činiti i kako se izvući, Jasmina Bončić iz auto-škole je rekla da je najbolje rešenje pozvati šlep službu, “jer većim manevrisanjem automobil sve dublje tone”.

- Prvo treba očistiti sneg koji je zatrpao naše vozilo, zatim se ugreje automobil i onda polako imamo to lagano pokretanje vozila. Ne smemo brzo da pustimo kvačilo, ne smemo naglo da dodajemo gas jer što ga više dodajemo, sve se više ukopavamo. Ako dođe do zaglavljivanja, ja bih preporučila da je najbezbednije da pozovete šlep službu koja se bavi tim poslom i izvuče automobil - rekla je Bončićeva.

A šta ako šlep službe ili vatrogasaca-spasilaca nema nekoliko stati

Pored poziva šlep službi, naravno, podrazumeva se i poziv vatrogascima-spasiocima koji su već ovih dana imali nekoliko intervencija spašavanja vozača i putnika zaglavljenih u snegu.

Dok se čeka na njihov dolazak, “za svaki slučaj”, trebalo bi pre polaska na rizičan put u zimskim uslovima da imate i “dodatnu” opremu koja vam omogućava da preživite dok se pomoć duže čeka.

Na spisku su, pored kompleta prve pomoći i strugača leda koji se podrazumevaju, i baterijska lampa, ćebe, sveća, perorez, pištaljka i šibice ili upaljač. Naravno, preporučljivo je da u automobile imati i vodu za piće i visokoenergetsku, dugotrajnu hranu, kao što su kikiriki, čokolada, suvo ili koštunjavo voće. Poželjno je da sa sobom imate i automobilski punjač za mobilni telefon.

Kako zagrejati kabinu automobila

Jedan od najstarijih saveta za situaciju kada ste zavejani u snegu jeste da u vozilu uvek imate sveću, koja može da vam pomogne da održite temperaturu u kabini, ako ne možete da pokrenete motor. Naravno, sveća pre može da pomogne u održavanju temperature, nego u grejanju hladne kabine, pa ukoliko vam je pre zaustavljanja radilo grejanje, sveću upalite što pre.

- Pre svega, jako je važno da se naši sugrađani raspitaju o stanju putnih pravaca i vremenskoj prognozi, kako bi znali šta ih može očekivati na putu. To je ono oko čega mogu da se pripreme informisanjem. S druge strane, dobro je da imaju zimsku opremu koja je sada i zakonom obavezna. Trebalo bi da imaju neko ćebe u slučaju da se jednostavno zaveju. Jako je važno da imaju dovoljno goriva. Jedna sveća može zagrejati toliko vazduha da se putnici ne smrznu, sasvim je dovoljno - kaže Aleksandar Krstić, šef odseka u Upravi za Vatrogasno-spasilačke jedinice sektora za vanredne situacije.

foto: Nenad Kostić

Pozovite pomoć, ne napuštajte vozilo i nikada nemojte zaspati

Ostale savete na temu “kako preživeti u zavejanom automobile”, daju u strukovnom Udruženju internacionalne policijske organizacije.

- Ukoliko vam radi mobilni telefon, odmah pozovite pomoć i pošaljite vašu lokaciju. Ukoliko je više osoba u vozilu koristite jedan telefon, ostale isključite, trebaće vam jer se baterije na niskim temperaturama dosta brzo prazne. Kada se jedan isprazni onda uključite sledeći.

- Držite vozilo upaljeno 10-15 minuta na svakih sat vremena. Tako će vam gorivo potrajati a nećete se smrznuti. Ukoliko sneg konstantno pada, povremeno izađite iz vozila i sklonite sneg oko auspuha da vam se izduvni gasovi ne bi grupisali oko automobila i ulazili u njega.

- Nikada ne napuštajte vozilo ukoliko niste u blizini nekog drugog skloništa. Spasioci će uvek pre naći automobil na ucrtanom putu nego vas zalutale negde u šumi. Sneg za nekoliko minuta može prekriti vaše tragove, vejavica vam može pokvariti orijentaciju u prostoru, možete pasti i izgubiti svest, možete zalutati i izgubiti energiju usled pada telesne temperature.

- Ne smete zaspati je ključni savet, naročito ako ste sami u vozilu. Pevajte, pričajte sami sa sobom, čitajte nešto. Ukoliko zaspite velika je verovatnoća da se nećete probuditi.

Kurir.rs/Blic