"NAŠ ČOVEK ĆE SVAŠTA DA IZMISLI, SAMO DA BI ZAPALIO" Ministarka zdravlja Grujičić ne odustaje od ZABRANE PUŠENJA U ZATVORENOM

Svaki treći odrastao stanovnik Srbije je pušač, što našu zemlju svrstava u sam evropski vrh po broju pušača.

Srbija je karakteristična i po tome što pušenje nije zakonom zabranjeno u zatvorenom prostoru, za razliku od većine zemalja Evropske unije, koje su otišle i korak dalje pa su zabranile cigarete i na otvorenom.

O novom zakonu kojim će biti zabranjeno pušenje u ugostiteljskim objektima dugo se vodi polemika, a ekipa Kurira pitala je ministarku zdravlja prof. dr Danicu Grujičić kada će zakon biti donet i evo šta je, tim povodom, izjavila za jutarnji program "Redakcija".

- Zabrana pušenja u zatvorenim prostorima se takođe očekuje tokom proleća kada bude formirana skupština. Mislim da je to potrebno i, prosto rečeno, svim vlasnicima kafića, kafana, restorana, itd., biće posvećeniji nego sada, posebno tokom zimskog perioda. Ipak, moram još nešto dodati. Moramo precizno definisati šta se smatra zatvorenim, a šta otvorenim prostorom. Poznajući naše ljude, čak i u zatvorenom prostoru može se stvoriti situacija koja liči na otvoreni prostor samo da bi se omogućilo pušenje. Dakle, otvoren prostor znači potpuno otvorene prozore. Dobro, hajde, videćemo šta će biti prihvaćeno - poručila je ministarka zdravlja Danica Grujičić.

A u studiju Kurir televizije su direktor Doma zdravlja Palilula, dr. Aleksandar Stojanović i I predsednik udruženja Event Industrija, Boško Bubanja - koji su razgovarali na tu temu.

Kao lekar koji ne puši, Stojanović je istakao svoj stav:

- Svakako podržavam ovakav zakon . Ipak, s obzirom na specifičnosti Srbije i način na koji funkcioniše Svetska zdravstvena organizacija, njihove preporuke su važne ali ne treba ih slepo prihvatiti. Moramo ovaj zakon doraditi da bude precizno definisan, kao što je ministarka naglasila, i to bi trebalo rešiti budući parlamenti. Kada će se to desiti, da li će se uopšte desiti, to je pitanje... Mislim da ovaj zakon neće brzo zaživeti jer zahteva detaljnu doradu da bi svi bili zadovoljni. U Srbiji je teško postići opšti konsenzus. Borba protiv pušenja neće eliminisati rizike koji prate pušački način života, jer pušači mogu pronaći načine da i dalje konzumiraju duvan na hiljadu drugih načina - rekao je i upozorio na poražavajuću statistiku:

foto: kurir tv

- Trebamo se više fokusirati na prevenciju i na zakone koji ističu štetnost pušenja, posebno zbog porasta pušenja među decom, čak i onih od deset godina. Svaki treći adolescent je probao pušenje, a o situaciji u osnovnim školama da ne govorimo. Problem je što kod žena beležimo porast pušenja, što je zabrinjavajuće. Najveći problem je videti trudnicu koja puši, što predstavlja veći problem od samog zakona. Zakon je dobar i treba da bude donet, ali u pravo vreme koje će biti prikladno svima, jer država mora da zadovolji sve strane, posebno gostitelje i hotelijere koji su posebno pogođeni. Struka medicine ima svoje mišljenje, a vlada ima svoje, ali u situaciji gde ekonomska situacija igra važnu ulogu, zdravlje je važno, ali bih naglasio da je edukacija najbitnija - istakao je Stojanović.

foto: Kurir tv

Sagovornik Bubanja kaže da nije protiv Zakona, ali da je makar trebalo da se upitaju i drugi za mišljenje - posebno ugostitelji.

- Nisu svi ugostiteljski objekti isti. Ono što je nama iz tog sektora neobično i sa čime nismo saglasni, nas niko nije pozvao na razgovor o tome kako se to na najlakši način može sprovesti. Da sasluša naše sugestije. MI ćemo sprovoditi taj zakon. Mislim da je u redu da se sasluša i naše mišljenje - istakao je Bubanja.

