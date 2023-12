RHMZ NAJAVIO LEDENU KIŠU, SNEG I OLUJNE UDARE VETRA: Ujutru minus, u Banatu na snazi meteo alarm! Evo šta nas čeka narednih dana

danas do 10 stepeni

Danas u Srbiji umereno oblačno i suvo vreme, u Timočkoj Krajini i na jugoistoku zemlje uz slabu kratkotrajnu kišu, a u brdsko-planinskim predelima provejavanje slabog snega, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Posle podne u severnoj, zapadnoj i centralnoj Srbiji duži sunčani intervali. Duvaće slab, u košavskom području umeren do jak južni i jugoistočni vetar, na jugu Banata sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od -5 do 0 stepeni Celzijusovih, a najviša od dva u Negotinskoj Krajini do 10 stepeni na zapadu Srbije.

U Beogradu ujutru i pre podne malo do umereno oblačno vreme. Od sredine dana pretežno sunčano. Duvaće umerena košava (jugoistočni vetar). Najniža temperatura od -3 do -1 stepen, a najviša oko devet stepeni.

RHMZ najavio mešovite padavine

Danas i sutra ujutro i pre podne u košavskom području duvaće umeren i jak, na jugu Banata olujni jugoistočni vetar. Sutra posle podne slablјenje vetra. Sutra i prekosutra oblačno i hladno sa temperaturama na granici kiše i snega pa se očekuju mešovite padavine.

U istočnoj Srbiji je moguća i ledena kiša. Na planinama ponovno, ali manje stvaranje/povećanje visine snežnog pokrivača, a u noćnim i jutarnjim satima snežni pokrivač će se kratkotrajno formirati ponegde i u nižim predelima.

Upaljen meteo alarm

U Banatu je danas na snazi žuti meteo alarm zbog jakog vetra, a to znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

Vreme narednih dana

U sredu naoblačenje sa kišom, a na planinama izanad 1.000 mnv sa snegom. Vetar slab južni i jugoistočni, a popodne zapadni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 3°C, a maksimalna od 3°C do 6°C. Uveče kiša, ponegde susnežica.

U četvrtak malo hladnije sa kišom, susnežicom i snegom povremeno. Popodne prestanak padavina na zapadu Srbije. U petak suvo uz manji porast temperature.

