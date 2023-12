DRASTIČNO ZAHLAĐENJE SAMO ŠTO NIJE STIGLO! Očekuju se obilne padavine i OLUJNI VETAR, ovaj deo Srbije biće NAJHLADNIJI U REGIONU

U subotu tokom drugog dela dana premeštanje hladnog fronta, padavine i naglo zahlađenje. Sneg ponegde na kratko i u nizijama. U nedelju osetno hladnije, ponegde uz sneg, naveo je u svojoj najnovijoj vremenskoj prognozi meteorolog Marko Čubrilo.

Kako je istakao meteorolog, danas se tokom večeri očekuju olujni udari južnog vetra, praćeni naglim zahlađenjem.

foto: Zorana Jevtić

- U toku drugog dela današnjeg dana se računa na premeštanje hladnog fronta na jugoistok uz okretanje jakog, na udare i olujnog južnog vetra na vrlo jak severozapadni, povremene padavine i naglo zahlađenje - naveo je meteorolog Čubrilo.

U zoni fronta lokalno može biti vrlo intenzivnih padavina, pljuskova krupe, sugradice pa čak i snega praćenog grmljavinom. U subotu maksimumi od oko -1 na krajnjem severozapadu Hrvatske gde će biti konkretnijeg snega do oko +23 nad istokom i jugoistokom Srbije. Uveče svugde naglo zahlađenje.

Kako dalje navodi, u nedelju biće osetno hladnije i vetrovito uz promenljivu oblačnost. Više oblaka uz povremen sneg se očekuje nad delovima jugozapadne Hrvatske, središnje i severoistočne BiH, severne C.Gore, jugozapadne, zapadne i dela središnje Srbije. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar. Dnevni maksimum od -1 do +6 stepeni Celzijusa, uvče smanjenje oblačnosti.

foto: Petar Aleksić

Ponedeljak

Ponedeljak ujutro donosi umeren, lokalno i jak mraz, uglavnom do -8 do -2, lokalno i oko -12 stepeni Celzijusa. Tokom dana suvo i hladno uz maksimume od -1 do +5 stepeni Celzijusa.

U utorak posle jutra sa mrazem tokom dana malo toplije uz okretanje vetra na jugoistočni smer. Dnevni maksimum od +3 do +11 stepeni Celzijusa.

RHMZ najavio drastično zahlađenje Naoblačenje sa kišom, padom temperature i pojačanim severozapadnim vetrom koje je zahvatilo sever Bačke u naredna dva sata će se premeštati Sremu. Danas natprosečno toplo, a onda osetno hladnije Danas (02.12.) će se zadržati vetrovito i natprosečno toplo vreme sa dnevnom temperaturom od 19 do 24 °S, u Timočkoj Krajini hladnije, oko 8 °S. Prolazno naoblačenje sa slabom kišom posle podne zahvatiće severne, zapadne i jugozapadne, a uveče i noću proširiće se i na ostale predele naše zemlje. Vetar će biti u skretanju na severozapadni, a temperatura u osetnom padu. foto: Printscreen RHMZ Tokom noći između subote i nedelje sa padom temperature kiša će preći u slab sneg ponegde u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije, a slab sneg je tokom jutra moguć ponegde i u nižim predelima zapadne i cetralne Srbije. U nedelju (03.12.) osetno hladnije sa maksimalnom temperaturom od 3 na severu do 9 °S na jugu zemlje.

Sreda

Od srede sledeće nedelje se simulira jačanje uticaja jakog anticiklona koji će se razvijati nad zapadom Rusije, dok će u isto vreme serija ciklonskih aktivnosti zahvatiti šire područje Jadrana

Kao posledica toga, od srede pretežno oblačno uz slabije i ređe jutarnje mrazeve ali će tokom dana polako biti sve hladnije tako da se u petak očekuju maksimumi od +1 na istoku do oko +7 na jugozapadu i jugu regiona. Iznad 500mnv će povremeno biti snega, posebno nad istočnim i središnjim delovima regiona.

foto: Petar Aleksić

Naredni vikend

Za naredni vikend i oko 11. decembra trenutne simulacije daju jačanje uticaja tog anticiklona koji bi svoje jezgro mogao izmestiti više ka zapadu Rusije i Skandinaviji. U takvim uslovima ka nama bi sa istoka priticala sve veća količina hladnog vazduha dok bi jugoistočni vetar sve više dobijao istočnu komponentu (hladna košava) tako da bi istok Srbije mogao biti najhladniji deo regiona.

- Oko 11.12. bi se maksimumi mogli kretati od -2 na istoku Srbije do oko +4 na jugozapadu i jugu regiona, a osim planina pojava snežnog pokrivača bi bila moguća i u nizijama - zaključio je meteorolog Čubrilo.

Kurir.rs/M. M.