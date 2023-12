OVO EVO KAKVO ĆE VREME BITI ZA DOČEK NOVE GODINE: Meteorolog Ristić dao prognozu do kraja godine

Meteorolog Ivan Ristić upozorava da će predstojeća zima biti izuzetno hladna i sa obilnim snežnim padavinama. Prema njegovoj prtognozi očekuje se intenzivan prodor hladnog arktičkog vazduha koji će rezultirati značajnim temperaturnim padom širom regiona.

Meteorolog Ivan Ristić je na svojoj Facebook stranici dao detaljnije pojašnjenje očekivanih vremenskih prilika u Srbiji ove zime.

„Tokom sledeće nedelje doći će do razvoja jakog azorskog anticiklona, takođe, nakon poslednjeg prodora hladnog arktičkog vazduha u sklopu polarnog vrtloga razvio se i jak sibirski anticiklon, što će usloviti da predstojeća zima bude hladna sa čestim prodorima hladnog arktičkog vazduha, a biće i dosta snega. Osnovni pokretač hladnih i snežnih zima je baš ta sprega između azorskog i sibirskog anticiklona“, navodi Ristić.

Prema njegovoj prognozi, mada nas početkom sledeće nedelje očekuje topli talas, „polako rastu šanse da Novu godinu dočekamo u pravom zimskom ambijentu“.

„Sutra posle oblačnog i maglovitog jutra, smena oblačnih i sunčanih intervala, vetar slab promenljivog pravca. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 3 do 6 stepeni. U nedelju tokom dana jače naoblačenje sa kišom na planinama snegom temperatura bez bitnije promene. Početkom sledeće nedelje kraće otopljenje maksimalna temperatura u postepenom porastu i kretaće se od 10 do 15 stepeni ali se očekuje povremeno i kiša. Više kiše biće u sredu i četvrtak, 13. i 14. decembra.

Zatim od petka, 15. decembra ponovo dolazi hladan vazduh i donosi pad temperature ali i postepeni prestanak padavina jer jača greben azorskog anticiklona tako da će se vreme stabilizovati. Jutra će biti hladna sa slabim mrazem od -5 do 0 stepeni a najviša dnevna temperatura biće od 2 do 6 stepeni. Tokom treće dekade, najverovatnije oko katoličkog Božića, 25. decembra doći će do prodora hladnog artičkog vazduha koji će osim pada temperature doneti i sneg tako da polako rastu šanse da Novu godinu dočekamo u pravom zimskom ambijentu“, ističe meteorolog.

Kurir.rs

