STIŽE NAM SNEG I DEBELI MINUS! Azorski anticiklon šalje HLADNI FRONT, ništa od decembarskog PROLEĆA u Srbiji

Početak sledeće nedelje biće relativno topao, povremeno uz kišu, a oko 14. decembra čeka nas novo zahlađenje.

" Vdečeras se očekuje razvedravanje zbog čega će naredne 2-3 noći zbog manje oblaka doneti mrazeve i pojavu magle, piše meteorolog Marko Čubrilo u novoj vremenskoj prognozi za Srbiju.

U subotu bi se magla i niski oblaci ponegde u Panonskoj niziji i planinskim kotlinama mogli zadržati veći deo dana. Vetar uglavnom slab, južni i jugoistočni. Minimumi od -6 do -1 stepen Celzijusa, lokalno oko -10 stepeni Celzijusa. Maksimumi od +2 do +7, a u mestima a maglom oko -1 stepen Celzijusa.

U nedelju posle hladnog i maglovitog jutra tokom dana prolazno naoblačenje uz kišu u nižim i sneg u predelima preko 800mnv. Na samom početku padavina kiša bi se na kratko negde mola lediti na tlu, a tokom dana snežna granica u postepenom porastu. Vetrar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Dnevni maksimum od +2 do +9 stepeni Celzijusa.

Prvi deo seledeće nedelje donosi dominaciju Atlantika uz relativno toplo i promenljivo oblačno vreme sa kišom povremeno, posebno na severu i zapadu regiona. Najveća verovatnoća za padavine stoji u utorak. Jutra će biti bez mrazeva, dok će se dnevni maksimum kretati od +5 do +14 stepeni Celzijusa. Snežna granica preko 1000mnv.

U sredu se očekuje podizanje Azorskog anticiklona na sever, što će ka nama poslati hladan front. Kao posledica toga očekueje se jače naoblačenje sa kišom uz okretanje vetra na sevrozapadni smer i zahlađenje tako da će se snežna granica polako spuštati i u četvrtak bi se terebala kretati na oko 600-700 metara nadmorske visine.

U nizijama padavine uglavnom u obliku kiše, dok bi planinski de regiona od srede posle podne prolazan sneg. U sredu maksimum do +5 na severu do oko +12 na jugu regiona,a zatim u padu i oko petka bi se trebao kretati od 0 do +5 stepeni Celzijusa.

Još uvek ima jako mnogo varijabila oko razvoja sinoptike posle 15.12. Zahlađenje za sada deluje umereno na većini proračuna, ali postoji i određen broj članova niza oba modela koji imaju znatno jači upad hladnoće uz ciklogenezu nad Jadranom.

- Za 3-4 dana ćemo imati jasniju predstavu o razvoju sinoptike posle 15. decembra ali za sada deluje da barem neće biti nekog decembarskog proleća koje nas je znalo pratiti u proteklim godinama - zaključuje Čubrilo.

