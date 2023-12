OVE NEDELJE TEMPERATURNI ŠOK U SRBIJI, A ONDA OBRT! Direktor RHMZ najavio mraz i sneg, a otkrio i šta nas čeka u januaru

U Srbiji se do kraja godine nastavlja period čestih promena vremena, temperaturnih oscilacija i povremenih naoblačenja koja će u nižim predelima i dalje pretežno uslovljavati kišu, kaže za Kurir Jugoslav Nikolić, direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

- Početkom druge dekade decembra (do 13.12.) osetno toplije vreme uz sunčane intervale tokom dana i sa maksimalnim temperaturama lokalno i do 17 stepeni. Kiša će u danas biti intenzivna u Vojvodini (uz količinu od 30 do 40 mm za 24 sata, lokalno i više) - navodi Nikolić i dodaje:

foto: Printscreen/RTS

- U ostalim krajevima će biti oblačno i toplo uz pojačan južni i jugozapadni vetar, a zona intenzivnih padavina krajeve južno od Save i Dunava zahvatiće u toku noći i u četvrtak (14.12.) uslovljavajući količine od 20 do 40 mm za 24 časa. Temperatura će u drugom delu sedmice biti u postepenom svakodnevnom padu - u četvrtak od 8 do 12 stepeni, a i petak od 2 do 9 uz pojačavanje severozapadnog vetra.

Prema njegovim rečima dalji pad temperature će u petak posle podne i uveče (15.12.) usloviti prelazak kiše u sneg u centralnim i južnim krajevima.

foto: Kurir.rs/T.Ilić

- Na severu Srbije će kiša prestati. Osim na planinama, stvaranje snežnog pokrivača biće moguće ponegde i u nižim i brdskim predelima na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje. Za vikend (16 - 17.12.) prestanak padavina, ali uz zadržavanje hladne vazdušne mase. Ujutro se očekuju mrazevi slabog, a u nedelju (17.12.) i umerenog intenziteta (od -6 do 0), dok će tokom dana biti promenljivo uz smenu sunčanih perioda i umerene oblačnosti.

Nikolić naglašava i da će kratkotrajna kiša ili susnežica biti moguća tek u nedelju uveče i tokom noći.

- Period od 18. do 24. decembra obeležiće manje padavina u odnosu na ovu sedmicu. Uslova za prolazno naoblačenje s kišom, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom biće samo u četvrtak (21.12.). Od 25.decembra 2023. do 10. januara 2024. godine ponovo česta naoblačenja sa padavinama, ali sa temperaturama koje će biti oko ili iznad višegodišnjeg proseka. U pomenutom periodu, u nižim predelima dominantni tip padavina će biti kiša, koja povremeno (natročito u noćnim i jutarnjim satima) može prelaziti u sneg uz kratkotrajno stvaranje snežnog pokrivača. Na planinama će pretežno padati sneg i u ovim krajevima će se formirati i povećavati snežni pokrivač - navodi naš sagovornik.

foto: Kurir.rs/T.Ilić

Nikolić poidseća i da je sneg u planinskim oblastima tokom prethodne Nove godine i Božića (2022/23.) usled veoma visokih temperatura potpuno izostao.

- Prema dugoročnoj prognozi vremena, temperature će ove godine biti više od proseka, ali ipak ne tako visoke kao prethodne kada su, podsećamo, tokom četiri dana u nizu, od 30. 12. 2022. do 2. 1. 2023. bili izjednačavani ili prevaziđeni prethodno postavljeni datumski maksimumi temperature.

Srednja minimalna temperatura ove godine će imati vrednosti od -1 do 2 stepena, a srednja maksimalna od 5 do 8 (što očekujemo i u nastavku januara 2024. godine), čime je sveukupno prognozirano pozitivno odstupanje temperature od +1 stepen u odnosu na višedecenijski prosek od 1991-2020. godine (referentni period).

Kurir.rs/ A. K.

