U 3 DELA SRBIJE UPALJEN METEOALARM ZBOG SNEGA I LEDA: Padaće i ledena kiša! Danas od 0 do 14 stepeni, a sutra TOPLIJE OD PROSEKA

Na severu Srbije danas pretežno vedro i maglovito jutro, u ostalim krajevima oblačno sa slabom kišom, dok će na visokim planinama pasti slabi sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Očekuje se tokom dana toplije i suvo vreme sa sunčanim intervalima, dok se uveče i tokom noći očekuje postepeno naoblačenje, koje će uglavnom na severu usloviti kišu.

Duvaće slab do umeren, južni i jugozapadni vetar koji će posle podne biti istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 0 do 6 stepeni Celzijusovih, najviša od 10 do 14 stepeni.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu danas suvo i toplije vreme sa dužim sunčanim intervalima dok se uveče očekuje naoblačenje, koje će tokom noći usloviti slabu kišu. Duvaće slab, južni i jugozapadni vetar, posle podne istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 4 do 6 stepeni Celzijusovih, a najviša oko 14 stepeni.

Upaljen meteo alarm

U jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji, kao i na prostoru Kosova i Metohije, danas je na snazi žuti meteo alarm zbog snega i leda, a to znači da je vreme potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", objavio je RHMZ.

Vreme narednih dana

U sredu toplije od proseka za ovo doba godine. Na severu Srbije oblačno sa kišom, a u ostalim predelima suvo sa malo sunčanih intervala. Vetar slab zapadni i južni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -2°C do 6°C, a maksimalna od 8°C do 12°C. Uveče suvo.

U četvrtak oblačno sa kišom u većini predela, a kišna zona se premešta od severa ka jugu Srbije. Popodne kiša prestaje na severu Srbije uz pad temperature.

U petak i za vikend hladnije u svim krajevima. U petak i subotu je moguć sneg na jugu Srbije, dok bi na severu bilo suvo. U nedelju ujutru mraz u svim krajevima i hladno tokom dana sa sunčanim periodima.

