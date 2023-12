UPALJEN ŽUTI METEOALARM, VREME MOŽE BITI VEOMA OPASNO! RHMZ upozorio građane: Budite oprezni, ne preduzimajte nepotrebne rizike

U celoj Srbiji je na snazi žuti meteoalarm zbog magle.

Na zapadu, jugozapadu Srbije i u delovima Beograda tokom jutarnjih časova biće tmurno i maglovito vreme uz smanjenu vidljivost od 200 do 500 metara, lokalno i manje.

"Vreme može biti opasno (potencijalno). Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", navodi se na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Od danas ćemo biti pod uticajem toplije vazdušne mase koja će doneti temperaturu iznad prosečnih vrednosti. Danas će maksimalna temperatura biti do 10 stepeni, a u utorak i do 15. Jutro je hladno, uz maglu, ponegde uz mraz. Trenutno se temperatura kreće od -6 stepeni na Kopaoniku, do +4 u Nišu. U nastavku dana će biti delimično sunčano i toplije. Posle podne i uveče će biti uslova za slabu kišu, najpre u Vojvodini, a kasnije i u Beogradu i u centralim predelima.

U nastavku nedelje još toplije, temperatura lokalno i do 15 stepeni. U utorak će biti suvo, dok će od srede biti potrebni kišobrani. Stiže oblačnost koja će donositi kišu. Padavine se očekuju i u četvrtak, a razvedravanje u petak.

