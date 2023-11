ŠOK-NAJAVA ZA DECEMBAR: Meteo-obrt! Posle snega i minusa ovog datuma biće 20 stepeni! Taj dan biće jedan od najtoplijih u istoriji

Nakon snežnog vikenda, od danas sledi novi vremenski preokret, pa će živa u termometru dostići ove nedelje i 20. podeljak u pojedinim delovima zemlje, ističu meteorolozi!

Jutra će biti sveža i hladna, sa merenjima od minus sedam do pet stepeni, dok će se preko dana temperatura kretati od osam do 20. Prema njihovim rečima, cele sedmice imaćemo kombinaciju kiše i sunca, a od kraja nedelje zima se ponovo vraća na velika vrata.

Meteorolog Ivan Ristić kaže da je takozvani polarni vrtlog u krizi i da ćemo imati ozbiljne promene vremena narednih dana.

U Srbiji danas umereno oblačno, sa temperaturom do 11 stepeni U Srbiji će danas biti umereno oblačno, suvo i malo toplije vreme sa sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Jutro pretežno vedro i hladno sa slabim i umerenim mrazem, a u planinskim predelima istočne Srbije oblačno uz provejavanje slabog snega. Posle podne i krajem dana na severu i zapadu, a tokom noći i u centralnim krajevima postepeno naoblačenje koje će mestimično usloviti kišu, a u brdsko-planinskim predelima sneg. Tokom noći lokalno je moguća i pojava kiše koja će se lediti pri tlu. Vetar slab i umeren, na istoku i jak, zapadni i jugozapadni, posle podne i uveče u skretanju na južni i jugoistočni pravac. Jutarnja temperatura od minus osam do nula, najviša od četiri do 11. U Beogradu jutro pretežno vedro i hladno na širem području grada sa slabim mrazem. Tokom dana umereno oblačno, suvo i malo toplije sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, jugozapadni, a uveče u skretanju na jugoistočni pravac. Jutarnja temperatura od minus tri stepena do nula, najviša dnevna oko 11.

- Nakon obilnih snežnih padavina i ozbiljne visine snežnog pokrivača, od danas dolazi do blagog smirivanja situacije i postepenog otopljavanja. Danas i sutra imaćemo ponegde još kombinaciju kiše i snega, ali kratkotrajno. Temperatura će ići do 10 stepeni Celzijusa. Već u sredu dolazi do potpunog prestanka padavina i takvo vreme imaćemo sve do kraja sedmice - napominje Ristić i dodaje:

- To će biti uslov i za merenja iznad proseka za ovo doba godine. Živa će se kretati od 10 do 16 stepeni, a u Loznici se očekuje da u petak dostigne čak 20. podeljak. Taj 1. decembar biće jedan od najtoplijih u istoriji. Međutim, i to će biti na kratke staze jer, kao što sam rekao, imaćemo ozbiljne oscilacije. Već sledećeg vikenda temperatura će pasti i formiraće se hladna vazdušna masa. U noći između nedelje i ponedeljka uslediće nove padavine. Kiša će preći u sneg, kako na planinama, tako i u nižim predelima.

Prognoza za naredne dane

U Srbiji u utorak oblačno i vetrovito u nižim predelima sa kišom i snegom, a na planinama sa snegom, dok je lokalno moguća i pojava kiše koja će se lediti pri tlu.

U sredu umereno do potpuno oblačno, pre podne još ponegde na jugu i istoku sa slabim padavinama, a posle podne suvo uz razvedravanje.

U četvrtak promenljivo oblačno i malo toplije, uveče na severu sa kišom.

Od petka umereno do potpuno oblačno. U petak toplo mestimično sa kišom, a od subote malo hladnije, u nižim predelima sa kišom i snegom, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom.

