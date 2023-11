OVO JE DETALJNA PROGNOZA ZA NAREDNU NEDELJU: Poznati meteorolog do detalja otkrio šta nas čeka! Mnogi ovo ne očekuju

U pojedinim mestima u Srbiji više od 30 sati sneg neprekidno pada pa su pojedina planinska mesta zavejana, dok su neki građani ostali bez struje. Zbog snega u Sjenici je u subotu proglašena vanredna situacija. U mestu Dobri Do kod Ivanjice se odigrala prava drama. Jedan automobil je bio zatrpan, a morali su da reaguju pripadnici sektora za vatrogasno-spasilačke jedinice.

- Juče smo imali u više navrata intervencije tog tipa. Neposredno posle ponoći, na teritoriji opštine Sjenica imali smo evakuaciju tri strana državljanina Republike Kipar, koji su ostali zavejani u svom automobilu. Naši pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice Sjenica su zajedno sa meštanima ih oslobodili, svi su dobro, nastavili su put dalje.

Problem je nastao zato što ih je navigacija sa magistralnog puta uputila na lokalni put koji vodi ka planini Goliji i u mestu Vrapci su ostali zavejani. Nakon toga smo imali evakuaciju lica u Ivanjici u mestu Dobri Do, takođe zajedno sa meštanima naši pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica su bezbedno evakuisali dva lica - rekao je Aleksandar Radosavljević, zamenik načelnika Uprave za vatrogasno - spasilačke jedinice SVS na TV Prva i dodao:

Apel! Sektor za vanredne situacije apeluje na građane da ukoliko postoji upozorenje RHMZ da se očekuju velike količine padavina, vremenske nepogode bez preke portrebe nikako ne treba kretati na put, a poogotovo ne tamo gde su putevi nepreohodni. foto: Kurir/T.S. - Ako to moramo automobili odnosno vozila bi trebalo da budu spremna za zimsku sezonu i da kretanje bude prilagođeno uslovima puta što dosta često možemo da vidimo da nije slučaj. Preporučujemo da rezervoari budu puni goriva da baterije mkobilni telefona budu pune da imaju toplu odeću hranu, vodu u slučaju da ostanu zavejani duži vremenski period i uvek mogu da pozovu 193 daju lokaciju objasne u kakvom sus e problemu naši i vatrogasci će brzo doći - kazao je Radosavljević.

- Posle toga smo imali na planini Tari, tamo smo imali goste jednog hotela koji su ostali zaglavljeni na putu Mokra Gora-Tara, tu smo intervenisali i bezbedno ih transportovali do hotela. Nakon toga smo u večernjim časovima imali opet Novi Pazar, pet lica zavejana u tri vozila, svi su oslobođeni, svi su dobro. I onda, neposredno posle ponoći, Vranje na putu, Vranje Kriva Feja, autobus, celu noć, upravo pre nego što smo ušli, javili su mi da je intervencija pri kraju. Znači, dvadeset četiri lica su bezbedno evakuisana i svi su dobro. Naši momci, deset vatrogasaca sa četiri vozila i dvoje motornih sanki su celu noć radili evakuaciju tog autobusa - naglasio je Radosavljević.

Meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) Goran Mihajlović otkrio je kakvo nas vreme očekuje u narednom periodu.

- Što se tiče vremena narednih dana očekuje nas sličan tip vremena. Dva, tri dana bez padavina pa onda padavine. U utorak sneg u planinskim predelima, a u nižim predelima bi to bila i kiša, susnežica i sneg. Zatim četvrtak i petak bez padavina, ali već za vikend očekujemo blagi porast temperature. U nižim predelima bi opet bile padavine kiše, snega u planinskim predelima i dalje povećanje snežnog pokrivača. Ono što bi još dodao jeste da već posle ove prve snežne epizode imamo 30 do 40 centimetara snega u planinskim područjima i u tom smislu možemo reći da je zima na pravi način i počela - rekao je Mihajlović i dodao:

- Detaljnu prognozu za samu novogodišnju noć ne možemo još uvek da damo, ali ono što možemo reći da bi u decembar uz malo toplije vreme nekih stepen stepen i po u odnosu na prosečne vrednosti imao padavine negde oko ili nešto iznad proseka 45 mm na severu do nekih 70-80, u naplaninskim predelima i do 100 mm ukupne mesečne količine poadavina. Ove opšte karakteristike meseca ukazuju da bi imali česte prodore sa pojavom kiše ili snega u planinskim predelima bi to svakako bio sneg. Statistički pogledano poslednje decenije i vreme u novogodišnjoj noći ne možemo doći do pravog zaključka jer negde trećina novih godina je bilo sa snegom, trećina sa kišom, a trećina bez padavina tako da nam statistika ne pomaže u ovom slučaju.

