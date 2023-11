NESTVARNA SCENA NA PUTU NOVA VAROŠ- ZLATIBOR! Putari posuli so zbog velikog snega, a krave odmah navalile da ližu (FOTO)

Magistralni put Nova Varoš - Zlatibor je zahvaljujući vrednim i požrtvovanim putarima prohodan za saobraćaj, na kolovoz je posuta so kako bi se klizavost maksimalno smanjila, a vozači bili apsolutno bezbedni. Međutim, kao i prethodnih godina posuta so na saobraćajnici privukla je veliki broj zlatiborskih krava koje istu ližu.

- Vožnja je tekla normalno i onda smo odjednom ugledali par vozila ispred nas koja stoje. Mislili smo da je neki zastoj zbog radova na putu, ali kada smo izašli iz automobila videli smo nekoliko krava koje stoje nasred kolovoza i ližu posutu so. To nam je bilo zanimljivo, ali one su baš bile uporne i jedva su se sklonile kako bismo mogli nastaviti put, rekao je za RINU Milan Stanojević koji se zatekao na licu mesta.

Ovakva "kravlja blokada" saobraćaja nije neuobičajena pojava za ovo doba godine, a ove životinje mahom nailaze na razumevanje vozača. Ipak, situacija nije u potpunosti bezazlena stoga se vozačima savetuje dodatan oprez ukoliko krenu magistralnim putem od Zlatibora ka Novoj Varoši, preko Borove Glave.

Zaposleni u preduzeću Putevi Užice redovno vrše posipanje puta sa soli i rizlom, a zaliha, kako je potvrđeno, ima dovoljno.

Kurir.rs/Instagram 192