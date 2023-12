VIRUS NAPUNIO ČEKAONICE PO NOVOM PAZARU! Reporter Kurira s lica mesta: Morao je da reaguje čak i ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE

Zavod za javno zdravlje doneo je niz preporuka koje za cilj imaju zaustavljanje širenja infekcije koja je pomahnitala nakon naglih promena temperatura od početka "zime".

Iz Novog Pazara javio se dopisnik Kurira Emir Ličina koji je preneo kakvo je stanje u bolnicama u tom gradu.

- Žene spavaju na stolicama u dečjem odeljenju, zbog nedovoljno mesta u opštim bolnicama. Situacija je jako ozbiljna, čak je i Zavod morao da se uključi - predočio je situaciju Ličinu.

- Naša izolacija u sobi je bila pored bebe od dvanaest dana, druga izolacija u sobi je bila pored bebe od dvadeset pet dana, bilo je zaista puno ljudi. Kasnije smo premešteni u sobu s jednim detetom. U drugim sobama, žene su doslovno morale spavati na stolicama zbog nedostatka prostora. Jedna žena je bila sa dvoje dece koja su spavala u istom krevetu - rekla je za Kurir majka koja je bila sa detetom u ovoj ustanovi.

Uopšteno, žene spavaju na stolicama jer nema dovoljno mesta za sve pacijente koji dolaze u Novopazarsku opštu bolnicu. Najteža situacija je bila na dečjem odeljenju. Čak je Zavod za javno zdravlje morao da reaguje i uključiti se.

"Situacija u Novom Pazaru je ozbiljna. Imamo veliki priliv pacijenata, kako odraslih tako i dece. Imali smo 13 pozitivnih uzoraka na respiratorni virus kod dece. Još uvek nemamo potvrđeni slučaj gripa, ni kod odraslih ni kod dece. Ipak, opšte mere preporuke su što manje boraviti u zatvorenim prostorijama, provetravati prostorije, održavati ličnu higijenu, izolovati bolesnike i lečiti ih simptomatski. Takođe, at the first sign of symptoms, treba se javiti izabranom pedijatru koji će ih dalje uputiti prema kliničkoj slici. Hvala vam na ovim informacijama - objašnjava za Kurir Maida Iković, Portparolka Zavoda za javno zdravlje.

