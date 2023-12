Ovo je doba godine kada će se mnogi odlučiti upravo za ovakvu vrstu poklona, za kućnog ljubimca. I to jeste prelepo, ali postoje oni koji to urade iz najbolje namere pa se posle predomisle i vrate ih, a u najgorem slučaju izbace ih na ulicu.

Predsednik Kinološkog društva Novi Beograd Goran Šarenac gostovao je u jutarnjem programu Redakcija na Kurir TV i dao nekoliko važnih saveta svima koji planiraju da u novu godinu uđu s kućnim ljubimcem ili da ga poklone drugom.

foto: Kurir TV

Sa njim je u studio došla belgijska ovlarka Kika, koja je potpuno raspilavila voditeljku Anastasiju Čanović. Kada su se izmazile, prepustila je reč svom sagovorniku.

foto: Kurir TV

- Jeste, Nova godina i Božić i svi praznici su prilika za darivanje, pa i darivanje kućnih ljubimaca. Ono ne treba da bude poklon, a da iznenadite nekoga u negativnom smislu, da mu poklonite i iznenadite ga i on ne zna šta će sa tim novogodišnjim ili Božićnim poklonom. Ako već želite da poklonite nekome živo biće, morate tu osobu da pripremite na taj dar. Jer to nije roba, to nije stvar. Trebalo bi da živite sa tim kućnim ljubimcem narednih 10, 15, 18 godina ili sa macom i još više - objasnio je Šarenac.

foto: Kurir TV

Precizirao je i u kom uzrastu deteta mu je najbolje pokloniti kućnog ljubimca.

- Ukoliko želite da vašoj deci poklonite kucu kada su vaša deca mala, tada je najbolje da shvatite da vi morate kao roditelji da učinite dosta napora i da imate dosta obaveza kod te kuće. A kada birate pse, samo nemojte prvo pitanje da bude da li se linja, da li ovo, da li ono. To je kao kad bi birali supruga ili suprugu, ili ne daj Bože dete i kaže hoću da mi da bude ovako, ovako ili da ne bude ovako - slikovite je opisao Šarenac.

02:15 UŠLA JE U STUDIO I RASPILAVILA VODITELJKU! Kika preuzela šou, a njen vlasnik poručio: Ovo je najvažnije ako ŽELITE KUĆNOG LJUBIMCA

Za kraj dao je saveti kad je u pitanju pol kućnog ljubimca, naročito ako je prvi.

- Preporuka da vam prvi pas bude ženka. Zašto? Neko iskustvo pokazuje, i lično iskustvo, a i članova kinološkog društva kada ovako razgovaramo, sa ženkama je nekako lakše, privrženije su, mirnije su nego mužjaci, ne obeležavaju teritoriju, što je vrlo bitno. Kažem, nekako su nežnije i moja je preporuka da prvi pas bude ženka, a posle toga kada već shvatite i naučite kako da živite sa kućnim ljubimcem, posle toga je već sve mnogo lakše.

