NASLEDNICI TRAŽILI DA SE UBIJE ZDRAV PAS DA BI IZDALI KUĆU?! Detalji neljudske priče iz Borče ali s hepiendom o kom bruji Srbija!

BEOGRAD - Dakle, vlasnica kuće je umrla i ostavila je u nasledstvo svojim potomcima. Pas je star između 6 i 7 godina i on je 8 meseci bio u tom dvorištu gde ga je hranila devojka koja živi prekoputa te kuće. Posle 8 meseci naslednici su odlučili da kuću iznajme i taj pas postaje "višak". Naslednici dolaze kod te devojke i kažu da treba tog psa da odvedu u azil, međutim, ta devojka je provalila o čemu se radi i pošla za njima u veterinarsku ordinaciju. Zatekla je psa na na stolu, dakle, nekoliko trenutaka pre eutanazije, usmrćivanja - ispričao je Goran Šarenac, predsednik Kinološkog društva, koji je jutros bio gost Kurir televizije i voditeljke jutarnjeg programa Redakcija Olje Lazarević.

Podsetimo, u jednoj veterinarskoj ambulanti u beogradskom naselju Borča pre nekoliko dana desio se nemio događaj - veterinari su hteli da uspavaju potpuno zdravog psa!

Na sreću u ambulanti je bila devojka sa svojim psom, koja je to uspela da spreči, a ceo incident je snimila mobilnim telefonom i snimak objavila na društvenim mrežama.

Pas koji je izbegao strašnu sudbinu sada je kod nje, čeka da bude usvojen od strane nekih dobrih, plemenitih ljudi koji neće poželeti da mu oduzmu život.

Ali ovaj slučaj pokrenuo je mnogo pitanja, od onih humanih do najvažnijeg - da li se veterinarska ambulanta oglušila o zakon i da li je ovaj postupak za oduzimanje licence.

Da li je to krivično delo?

Voditeljku Olju Lazarević zanimalo je da li je postupak veterinara koji je hteo da uspava zdravu životinju krivično delo.

- To je krivično delo protiv životne sredine, ubijanje i zlostavljanje životinja. Kazna je dve do tri godine zatvora. Dakle, mi samo govorimo šta zakon kaže. Eutanazija, ako je opravdana sa veterinarske tačke gledišta, sa svom pratećom dokumentacijom i uz pismenu saglasnost vlasnika, to je jedna priča. Sve drugo je druga priča - dodao je Šarenac.

