DA LI JE BOLJA PRIRODNA ILI VEŠTAČKA JELKA? Evo šta su prednosti i mane jednih i drugih

Nije mali broj onih koji u poslednjem trenutku kite jelku. Svake godine sve je više ideja kako je ukrasiti, pa čak se održavaju i takmičenja na društvenim mrežama za najlepše okićenu jelku. Postoje dve mogućnosti, da jelka bude prava ili veštačka. Koje su prednosti, a koje njihove mane?

Veštačke jelke počele su da se proizvode u prošlom veku pod izgovorom da se smanjuje pritisk na prirodne šume. Veštačka jelka ima dug vek trajanja i u tom smislu njena kupovina je opravdana. Ukiliko se to radi svake godine svakako da se čini zagađenje životne sredine jer ona posle predstavlja otpad.

Struka kaže da prirodnu jelku treba uzeti sa busenom. U našem okruženju najčešće su to smrče, jele i pančićeva omorika. U stanovima gde se greje kod smrče dolazi do osipanja četina, a kod jele one ostaju na samoj grani i to treba uzeti u obzir pri samoj nabavcI.

