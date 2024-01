FRIZER STEFAN SA MUŠTERIJAMA SKUPIO PAKETIĆE ZA DECU IZ DOMA: Sretneš oči tog deteta, pomiluješ ga i shvatiš da... (FOTO)

Frizer iz Beograda Stefan Panovski (32) nekoliko dana pre Nove godine obradovao je mališane u Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine u javnosti poznat kao Zvečanska!

Panovski im je odneo paketiće i družio se sa njima. Ovo je prvi put da je sa svojim mušterijama koje mu pomažu u humanitarnom radu posetio ovu ustanovu. Ranijih godina paketiće je nosio u Prihvatilište za decu Beograda.

- Frizer sam i organizujem svoje klijente, ko koliko može da donese i onda nosimo svi zajedno. Prvo smo skupljali samo slatkiše, a kasnije smo skupljali i igračke, sada skupljamo i garderobu, kozmetiku, hemiju, sve što je potrebno deci u tim ustanovama. Tom akcijom bavimo se već sedam godina - priča ovaj humanitarac za Kurir.

foto: Privatna arhiva

Svojim mušterijama je tada ispričao na kakvu ideju je došao i odmah su rešili da mu se priključe.

foto: Privatna arhiva

- I u toku godine se bavimo raznim akcijama. Nekoliko puta smo skupljali novac i za decu kojima je potreban novac za lečenje, pa recimo nismo naplaćivali šišanje već se novac uplaćivao na račun te dece - navodi sagovornik Kurira.

Nekoliko dana pre Nove godine posetili su decu u Zvečanskoj.

1 / 5 Foto: Privatna arhiva

- Oduševio sam se tom decom, da ja ne mogu da opišem. Sretneš se sa očima tog deteta, pomiluješ ga i vidiš da mu je samo to potrebno.. Od sreće se samo smeje.. To hrani moju dušu i mislim da to treba da radimo svi. Mi smo svi produžena ruka boga i ono što on ne stigne.. Planiramo i dalje da nosimo deci paketiće i da mladim ljudima budemo inspiracija, a ja se iskreno nadam da će nam se priduržiti u ovoj humanoj akciji još neki frizerski salon - zaključio je on.

