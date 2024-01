"OVO JE REDAK SLUČAJ U SVETU, A MOŽDA I JEDINI": Lekar iz Niša pacijentu skinuo čak 4 tumora s jedinog bubrega koji ima!

Časlav Stevanović (65) iz Aleksinca ima samo jedan bubreg već 18 leta, otkad mu je jedan izvađen zbog raka. Po svim merilima medicine, sad je trebalo da ostane i bez drugog jer su na njemu otkrivena tri maligna tumora, a tokom operacije je nađen i četvrti, najveći! Ipak, urolog Ljubomir Dinić iz UKC Niš izveo je čudo i spasao otpisani bubreg, koji nepunih mesec dana nakon operacije radi ko "švajcarac".

Dr Dinić veli da u literaturi nije naišao na podatak da je neko skinuo četiri tumora s bubrega i sačuvao ga, te ističe da ispada da je ovo redak slučaj u svetu, a možda i jedini!

Dr Ljubomir Dinić i Časlav Stevanović foto: Privatna Arhiva

Još 2006. Stevanović je morao da izvadi levi bubreg, pošto mu je otkriven karcinom. I sve je bilo čisto. Bez metastaza. Redovno je išao na kontrolu. U međuvremenu, 2018, izvađena mu je pljuvačna žlezda, za koju veli da nije bila maligna. Opet nikakva terapija, samo kontrole. I u januaru prošle godine na kontroli je sve bilo u redu.

- Bila je neka mrlja na plućima, nosio sam je odavno, i pre nego što sam dobio rak bubrega. Ali početkom septembra ugrađuju mi tri stenta nakon infarkta. A u oktobru, na redovnoj kontroli bubrega, nalaze mi zadebljanja, čvoriće na tom desnom, koji mi je ostao. Skener potvrđuje tri tumora - priča za Kurir Stevanović.

Odlazi u Univerzitetski klinički centar Niš kod dr Dinića, a on mu radi i arteriografiju, koja služi da potvrdi da li je to maligno. Najgora dijagnoza je potvrđena. Pride su bile i dve ciste.

VELIČINA ČETIRI TUMORA KOD ČASLAVA 50 40 35 20 * Prečnik u milimetrima

- Pita me možemo li da operišemo, na šta kažem da možemo, ali da je veća verovatnoća da uklonimo bubreg nego da ga sačuvamo. Iskreno, izgledalo mi je nemoguće da skinem tumore i da bubreg ostane! Prečešljao sam svu literaturu koju sam našao i pročitao da je početkom sedamdesetih godina minulog veka neko uspeo da skine neke tumore skidajući i pola bubrega, ali niko još nije sa jednog bubrega skinuo četiri tumora i sačuvao mu normalnu funkciju. Pita me da li postoji drugi izlaz, te mu kažem da sam nedavno na kongresu u Beogradu upoznao dr Haruna Fajkovića, koji radi u čuvenoj AKH klinici u Beču i koji nam je prikazivao lečenje tumora krioablacijom i termoablacijom, što podrazumeva da se iglom uđe u tumor, koji se potom smrzne ili visokom temperaturom uništi. Poslali su mu nalaze i rekao je da može da proba, ali da ne veruje da će uspeti. I to, pride, košta oko 20.000 evra - kaže za Kurir asist. dr Ljubomir Dinić.

Časlav sa suprugom Dušicom kod kuće foto: Privatna Arhiva

Dr Fajković je rekao da bi možda neke izglede na uspeh dala klasična hirurgija.

- Časlav dolazi kod mene i kaže: "Doktore, ja te pare za Beč nemam, ajmo mi na sto, pa šta nam bog da! Kažem mu onim našim južnjačkim: "Dobro, će probamo! Pa šta nam bog da!" Iskreno, ni sam nisam bio optimista - kaže dr Dinić.

Ali to nije bilo sve. Uspeo je Časlav tek iz trećeg puta da se operiše.

- Kad mi je doktor iz Beča rekao da mi je bolja opcija klasična operacija, nisam ni pomišljao da idem u Beč. Idem u Niš, pa ako mi izvade bubreg, dijaliza mi ne gine. Bilo bi to mučenje, a ne život, na svaka tri dana na dijalizu, ali toliko ljudi živi s tim. Ali, kako sam zbog operacije srca pio lekove koj utiču na razređivanje krvi, dvaput me vraćaju sa operacije jer je postojao veliki rizik da iskrvarim. Prvi put sam čak bio i na stolu i ruke su mi vezali kad su rekli da ne može operacija. Nije mogla ni nedelju dana kasnije, a 13. decembra uspevamo. Tad sam u salu otišao peške. Porodica se više plašila nego ja, a vrteo sam u glavi da će biti dobro. Doktor se prekrstio kad je ušao u salu. A kad sam se probudio, nije mi bilo svejedno, dr Dinić mi je rekao: "Što je do mene, ja sam uradio" - priča Stevanović:

- Problem je posle operacije bilo i krvarenje, kesa mi je bila puna krvi, ali negde u noć prestane da ide krv, a lekari mi kažu da sve dobro izgleda.

foto: Privatna Arhiva

Dr Dinić navodi da je 13. decembra Sveti Andrej Prvozvani.

- Bio je i praznik, prekrstio sam se jer verujem u Boga, i krenuo - veli.

Prosečan bubreg je dimenzija 12-13 cm sa 6 cm, objašnjava dr Dinić, a kako je sva funkcija prešla na taj desni, on je bio uvećan na 18x9 cm.

- Pravim rez i na bubregu nalazim i četvrti tumor, ispostaviće se najveći, prečnika 50 mm na gornjem polu organa. Na donjem polu je bio tumor od 40 mm, a na prednjoj strani dva manja, od 35 i 20 mm. I još dve ciste, tj. šupljine ispunjene tečnim sadržajem, njih samo rasečete, izvučete tečnost i zašijete. Inače, kad se tumor skida, mogu da se zaklemuju krvni sudovi, da se stavi klema na njih i tako zaustavi cirkulacija krvi kroz bubreg. Ali to može da traje najviše 20 minuta i za to vreme morate da skinete sve tumore. Zato smo tumor na donjem polu i ona dva na prednjem zidu uradili bez klemovanja, tako što je mlađi kolega rukama držao bubreg neposredno ispod tumora, te je pritiskajući prekinuo cirkulaciju. Pošto je operacija već bila ušla u četvrti sat, za ovaj najveći tumor, na gornjem polu, odlučili smo da zaklemujemo vaskularnu peteljku. Za osam i po minuta uspeli smo da skinemo tumor i ušijemo bubreg. Sveukupno četiri sata operacije - ističe dr Dinić.

Prvih pet-šest dana funkcija bubrega bila je poremećena, navodi dr Dinić, te je vrednost uree bila 16 (normalna do 7), a kreatinina 200 (do 120 normalno).

Časlav Stevanović foto: Privatna Arhiva

- Ipak nije bio na privremenoj dijalizi, sve vreme smo ga pratili i vrednosti su počele da se vraćaju u normalu. Prilikom otpusta 25. decembra bile su u granicama normale. Bubreg dobro funkcioniše - kazuje dr Dinić:

- S patologije je stigla potvrda da su sva četiri tumora maligna, da su svi skinuti u niskom stadijumu maligniteta do u zdravo, tj. da su uhvaćeni na vreme.

Stevanović ističe da je sve u najboljem redu:

- Hvala doktoru Diniću, dao mi je drugi život. Zaista se osećam dobro, a i supruga Dušica me dobro čuva. Sad sa porodicom da lepo dočekam Božić, a bože zdravlja, početkom marta i da idem u starosnu penziju. Srećan Božić svima!

Jelena S. Spasić

foto: Kurir