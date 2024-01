Evropski sistem putnih informacija i odobrenja (ETIAS) primenjivaće se od 2025. godine kada će svi putnici bez pasoša zemalja Evropske unije morati da dobiju dozvolu za ulazak u zemlje EU ili zemlje Šengena.

ETIAS obuhvata elektronski sistem preko kog će se građani prijavljivati za putovanja najkasnije 96 sati pre polaska.

Koje nas prepreke čekaju ukoliko poželimo da odmorimo u nekoj od zemalja Evropske unije zbog najavljenog uvođenja sistema ETIAS, voditelji Pulsa Srbije Milica Marković i Miloš Anđelković pitali su Milana Lainovića iz Yute.

01:55 PRE NEGO ŠTO KRENETE NA PUT U EU, SPREMITE 7 EVRA I OVAJ FORMULAR! Iz YUTE objasnio šta predviđa ETIAS i kad počinje primena

- Cilj njihov je da imaju mogućnost da kontrolišu ulazak stranaca u svoje zemlje. To se radi najviše iz bezbednosnih razloga, nikakvih drugih. Vi možete da se prijavite, popunite i to važi tri godine. Nikakve neke drastične mere tu nemaju, košta sedam eura, vi to platite i to je to. Osim za zemlje EU, ovo pravilo postoji za još 40-ak država - objasnio je Lainović.

