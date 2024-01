MILENA SE PROBUDILA SA JAKOM GLAVOBOLJOM: Kragujevčanka ustala sa spuštenim kapkom, a onda joj lekar saopštio strašnu dijagnozu

Zaspala sam zdrava i čitava, a probudila se sa strašnom glavoboljom. Dok sam još uvek ležala u krevetu osećala sam da me boli samo jedna strana glave i u tom momentu pomislila sam da je od hladnoće. Kada sam ustala i pogledala se u ogledalu shvatila sam da mi je pao kapak. Kako je glavobolja bila bila baš jaka, odlučila sam se da odmah krenem doktoru, počinje priču Milena D. iz Kragujevca kojoj je u 42. godini otkrivena aneurizma.

Kako objašnjava sagovornica, imala je česte glavobolje, ali ovog puta intenzitet bola bio jači.

- Iskreno nisam slutila da je nešto ozbiljno dok nisam videla da mi je kapak pao. Kako me je glava nesnosno bolela, odlučila sam da odem kod lekara. Posle silnih pregleda i pretraga, lekar je zatražio magnetnu rezonancu koja je pokazala da imam aneurizmu. Srećom sve se dobro završilo, jer se pojavio simptom a ja sam na vreme stigla i spasila glavu, objašnjava Milena.

I dok prepričava kako je sve teklo, ne krije da se ne uplaši svaki put kada se seti da je sve moglo da se završi fatalno.

- Imam dve ćerke, jedna ima 11 a druga 9 godina. Ne smem ni zamisliti šta bi bilo da se to desilo. Imala sam visok pritisak, glavobolju, a taj spušteni kapak me je dodatno oterao doktoru. Sve je nekako išlo brzo, i uspeli smo da to okončamo dobro. Kada sve prođe vi tek onda razmišljate šta je sve moglo da se desi u slučaju da zakasni. Oporavak nije bio lagan, ležala sam dugo u bolnici, postepeno se vraćala u normalu zaista je bilo teško. Moj savet je ne ignorišite simptome, poručuje sagovornica.

Koji su simptomi aneurizme

Prof.dr Lukas Rasulić, neurohirurg UKCS, i predsednik Udruženja neurohirurga Srbije objasnio je da mnogi i ne znaju da imaju aneurizmu.

- Često se ne javljaju signali koji ukazuju na postojanje aneurizme, osim kod simptomatskih varijanti. Na rupturu aneurizme može ukazati glavobolja koju pacijenti opisuju kao naglu i jaku. Sama ruptura kod oko dve trećine pacijenata dovodi do razvoja simptoma, jedna trećina ovakvih pacijenata i ne stiže kod specijaliste, s obzirom na težinu stanja u smislu progresivnog pogoršanja stanja. U takvim situacijama potrebno je izvesti operaciju ili endovaskularnu proceduru koja bi sprečila krvarenje, kaže profesor Rasulić.

Zlatni standard u dijagnostici aneurizmi je kompjuterizovana tomografija sa angiografijom, izvedena u najkraćem mogućem roku od nastanka simptoma.

- Ova vrsta snimanja prikazuje sve postojeće abnormalnosti na krvnim sudovima mozga, poput aneurizmi, vaskularnih malformacija, ali i opstrukcija ili suženja krvnih sudova mozga, vrata i glave uopšte - ističe profesor Rasulić.

(Kurir.rs/Telegraf)

Bonus video:

02:16 OD OBIČNE GLAVOBOLJE UMIŠLJAJU DA IMAJU RAK! Zašto je HIPOHONDRIJA najteža za LEČENJE? Psihoterapeut Puretić: Sve počinje ODAVDE