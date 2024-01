DESETINE LJUDI SA SIMPTOMIMA TROVANJA! Kurir direktno iz kliničkog centra: U toku noći masovno dolazili u bolnicu, DVOJE ZADRŽANO

Oko trideset radnika aleksinačke firme "Magna" otrovalo se sinoć hemijskim isparenjima!

Radnici koji imaju težu kliničku sliku odmah su prebačeni u niški Univezitetski klinički centar, odakle nam se javlja Milena Antić.

Milena, koliko osoba je transportovano u Niš, kakvo je ne samo njihovo trenutno stanje već i ostalih koji su zbrinuti u aleksinačkoj bolnici i kako je došlo do trovanja, ima li zvaničnih informacija?

foto: Kurir televizija

- U Urgentni centar niškog kliničkog centra u toku noći je ukupno prevezeno 6 pacijenata. Od toga su dva ostala ovde, četvoro njih je pušteno na kućno lečenje nakon dijagnostike, a jedna pacijentkinja na lični zahtev. Inače, na desetine pacijenata se tokom čitave noći javljalo u hitnu pomoć i opštu bolnicu u Aleksincu sa simptomima trovanja. Inače, oni su osećali peckanje u grlu i nosu, gušenje, imali naglo povraćanje i zaista je mnogo pacijenata, brojke su mnogo veće od 30 pacijenata koje smo imali.

foto: Kurir televizija

- Kažu da je na desetine pacijenata grupno dolazilo u toku čitave noći u bolnicu u Aleksincu. Prema nezvaničnim i još uvek nepotvrđenim informacijama sve se to dogodilo u aleksinačkoj fabrici Magma i radnici su praktično se otrovali lepkom. Ali ono što je važno napomenuti to je da su iz kliničkog centra NIŠ napomenuli da su u toku čitave noći bili na vezi sa toksikološkim centrom VMA gde su i poslali sve one analize koje su uzimali u toku noći, odnosno pre svega krv koju su uzimali pacijentima na analizu.

- Naravno štab za vanredne situacije, policija, inspektorat, svi su u toku čitave noći bili na terenu i radili svoj posao pa se i u toku prepodneva očekuje mnogo više informacija. Ono što je važno napomenuti to je da su svi pacijenti van životne opasnosti, dakle svi su dijagnostikovani, najveći broj njih je pušten na kućno lečenje i svi su van životne opasnosti. Mi ćemo svakako pratiti situaciju.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

00:13 CEO ALEKSINAC DOŠAO DA ISPRATI UBIJENU PORODICU ĐOKIĆ: Prijatelji i meštani u tišini čekaju u redovima da izjave saučešće