U JEDNOM DELU SRBIJE MINUS A U DRUGOM +14! Pogledajte kako će se nevreme kretati do kraja dana: Očekuje se i do 30 CM NOVOG SNEGA

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno uz osetno zahlađenje i prelazak kiše u sneg, pre podne u Vojvodini, sredinom dana u zapadnoj Srbiji, posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima, a krajem dana i u toku noći i u ostalim predelima, ali uz istovremeni prestanak padavina na severu, najavio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

Očekuje se mestimično stvaranje manjeg snežnog pokrivača. Počeće da duva jak severni i severozapadni vetar. Temperatura tokom dana u padu. Najtoplije će biti jutro i pre podne (na jugu Srbije i do 19 °S). Posle podne temperatura između -1 °S na severu i 14 °S na jugu Srbije. Uveče i tokom noći izražen pad temperature očekuje se i na jugu zemlјe.

Sutra na severu Srbije razvedravanje, a u ostalim krajevima oblačno sa snegom uz stvaranje ili povećanje snežnog pokrivača, naročito u planinskim predelima, gde se očekuje od 10 do 30 cm novog snega. U nižim predelima manji snežni pokrivač. Padavine će do sredine dana prestati u zapadnim i centralnim krajevima, a do uveče i na jugu Srbije. Vetar će biti u slablјenju.

U nedelјu suvo sa dužim sunčanim intervalima ali hladno vreme.

foto: Printscreen/RHMZ

JUTARNJI MRAZ će na severu i zapadu Srbije biti najizraženiji u nedelјu i ponedelјak (21. i 22. januara), kada se očekuju minimalne temperature ispod -5 °S. Na jugu i istoku zemlјe mraz će biti najjači u ponedelјak i utorak (22. i 23. januara), kada su prognozirane minimalne temperature od -10 do -5 °S, lokalno i niže.

Dnevna temperatura početkom naredne sedmice u porastu. Usled toplјenja snega u toku dana i zaleđivanja mokrih površina u noćnim satima, očekuje se i poledica.

Na sajtu "vremeradaar" pratimo kako se nevreme kreće, a prema trenutnim snimcima na severu Srbije su padavine već počele. U nastavku, pogledajte fotografije i prognozu za naredne sate, do kraja dana:

Petak 13 sati

foto: screenshot vremeradar.rs

Petak 15 sati

foto: screenshot vremeradar.rs

Petak 17 sati

foto: screenshot vremeradar.rs

Petak 19 sati

foto: screenshot vremeradar.rs

Petak 21 sat

foto: screenshot vremeradar.rs

Petak 23 sata

foto: screenshot vremeradar.rs