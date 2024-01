DA LI VLASNICI KUĆNIH LJUBIMACA U SRBIJI MOGU DA DOBIJU BOLOVANJE ZBOG BOLESTI PASA I MAČAKA: Inicijativa izazvala potpuni haos

Politička stranka Istina zatražila je da se uvede pravo na bolovanje i negu kućnih ljubimaca, prvenstveno za vlasnike pasa i mačaka! Njihova inicijativa podelila je stručnu javnost, a veterinar dr Vladimir Terzin ocenjuje da je i kod nas moguće uvesti ovakvu praksu koja već postoji u Evropskoj uniji.

Ovaj neobičan predlog iz stranke Istina su objasnili time da su vlasnici po zakonu dužni da svom ljubimcu ukažu pomoć, ali da ponekad nastane problem jer je odsustvo sa posla zbog bolesti ljubimca teško pravdati poslodavcu.

Zakonske obaveze

- Svaki držalac životinje po zakonu je dužan da joj blagovremeno obezbedi pomoć veterinara i negu ako je životinja obolela. U suprotnom mu preti kazna do 50.000 dinara. Vlasnici kućnih ljubimaca tako neretko dolaze u situaciju da biraju ili da plate kaznu i ugroze život ljubimca, ili da dobiju otkaz ako se zbog toga ne pojave na poslu. Takva neusaglašenost propisa veoma otežava život građanima i potpuno je nedopustiva u pravednoj i pravno uređenoj državi - naveli su iz ove stranke, dok je predsenica Ivana Vujasin rekla da se društvo danas suočava sa ogromnim ekonomskim izazovima i lečenje kućnih ljubimaca može biti veoma skupo.

- Naša je obaveza olakšati život građanima i mnoge stvari učiniti jeftinijim i dostupnijim, a ne da ljudi imaju dilemu da li da izaberu kaznu ili otkaz. Takva dilema ne sme da postoji i naš je cilj moderna i uređena Srbija u kojoj je građanin zaštićen. Zato je jedna od stvari za koje se zalažemo ne samo liberalizacija režima bolovanja, već i to da neka lečenja i terapije kućnih ljubimaca budu pokriveni zdravstvenim osiguranjem. Potrebno je brinuti se za njihovu dobrobit, ali isto tako voditi računa i o radnim obavezama i kao društvo neophodno je da ovo zakonski usaglasimo i da pronađemo ravnotežu između ova dva važna aspekta društvenog života - naglasila je Vujasin.

Samo za određena oboljenja

Međutim, neki veterinari sa kojima smo razgovarali smatraju inicijativu besmislenom kada u Srbiji još ima poslodavaca koji roditeljima ne priznaju odsustvo ni u slučaju bolesti dece, ali ima i onih koji je smatraju utemeljenom.

Veterinar dr Vladimir Terzin kaže za Kurir da inicijativa nije naša originalna ideja kao i da ljudi koji žive u Evropskoj uniji imaju takva bolovanja.

- Kada ljubimac mora da ima na primer neki komplikovaniji hirurški zahvat to zahteva i određeno vreme koje vlasnik mora da provede sa ljubimcem. Ako bih inicijativu posmatrao iz ugla veterinara rekao bih da je bolovanje za kućne ljubimce logično, ali mi smo od toga daleko jer bi prvo trebalo da se menjaju zakoni koji bi omogućili da se to uradi. Potrebno je uvesti strože propise sa medicinskom dokumentacijom koju bi vlasnici dobijali od veterinara koji ima kliniku, ordinaciju. Zatim bi stručnjaci iz oblasti veterine morali da procene da li bi odsustvo zaista bilo opravdano - objašnjava dr Terzin.

Ipak, naglašava i da su zloupotrebe moguće.

Dobra praksa U Britaniji slobodni dani za negu ljubimca U zemljama Zapadne Evrope vlasnici kućnih ljubimaca mogu uz potvrdu od veterinara da otvore bolovanje kao što to čine roditelji kada im se razboli dete. Ova praksa prisutna je i u Velikoj Britaniji gde poslodavci daju čak i slobodne dane za negu ljubimaca. To se pokazalo kao dobra praksa, budući da su radnici zahvalni poslodavcu koji im omogući da brinu o svojim ljubimcima kao članovima porodice.

- Isto kao i sa lekarima medicine zloupotrebe su moguće da neko otvori bolovanje praktično ni za šta. Sve je do struke, ali i do ljudi. Međutim, i to može da se reguliše da opravdanje ne može da se uzme za svako oboljenje, već za samo ozbilnije stvari. Tako bi se zuloupotrebe smanjile i zakonski bi se odredila oboljenja za koje možete da otvorite bolovanje. Na primer ukoliko pas ide na hemioterapiju vlasnik ima njegovu dijagnozu i dokumentaciju koju je izdao veterinar i on može da uzme opravdano odustvo jer su to ozbiljne dijagnoze.

