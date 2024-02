"PORODILI SU ME SKALPELOM, BABICA ME ŠAMARALA" Jeziva ispovest Novopazarke o torturi koju je preživela: Cela sam bila modra VIDEO

Novopazarka koja se porodila pre četiri meseca odlučila je da progovori o akušerskim nasiljem u novopazarskom porodilištu.

"Jedve sam čekala da mi se rodi prvo dete" počinje svoju ispovest ova žena koja kaže da po dolasku u porodilište počinju problemi, i da je dva sata ležala sama u sobi za pripremu, a na pozive i molbe za pomoć niko joj se nije odazivao.

- Dolazim sa sve kontrakcijama, odlazim do njihove sobe tražim ih, ali nikog nema na odeljenju, na kraju dolazi sestra i nekako me pregledaju i šalju me u sobu za pripremu. Tu je nastao problem jer sam bila sama u sobi. U susednoj sobi doktorka koja me porodila, dve babice i još jedna doktorka sede i piju kafu i čuju me kako molim i dozivam ih i to je tako trajalo oko dva sata.

foto: printscreen YT/Sandžaklive

Porođaj je krenuo normalno, međutim u jednom trenuitku doktorka i babica shvataju da se situacija komplikuje. Međutim iako je došlo do velikih komplikacija doktorka i babica nisu ništa preduzele.

- Bila sam modra, moje grudi, ramena, stomak cela sam bila modra i u licu. Doktorka me okretala na stranu, ništa nije pomagalo, dali su mi dve indukcije, pri tom me nizašta nisu pitale. Moje odobrenje nisu dobile ni za jednu ni za drugu indukciju. U jednom momentu sam ostala bez vazduha koliko je ona mene pritiskala, pluća mi je maltene slomila.

Pošto sam se drala zbog bolova koje su mi nanosile, jer je to bilo udaranje, bilo je jako bolno ostajala sam bez kiseonika molila sam doktorku da prestanu, u tom momentu mi je prišla babica i udarila šamar, prvi put, priča - žena plačući i nastavlja da govori o užasu i nasilju koje je pretrpela u porođajnoj sali.

foto: printscreen YT/Sandžaklive

- Rekla mi je da ćutim i da se ne derem. Zatim mi doktorka govori "Guraj, guraj ubićeš svoje dete, posle ćeš da nas tužiš zato što smo ti mi ubili dete!" to je neverovatno, da neko može to vam govori u tom momentu, ne daj bože da se to dogodilo, ceo život bih sebe krivila, priča ova Novopazarka kroz suze.

- Posle toga mi je udarila još jedan šamar. Počinju da paniče jer se više od sat vremena nisam porodila i shvataju da sam trebala da idem na carski rez, i da nešto nije u redu. Problem kod mog deteta je bio što mu je pupčanik dva puta bio omoran oko stomaka i to ga je vraćalo, a to niko nije video na ultrazvuku. Tada su još jače počele da skačui da guraju, tada babica uzima skalpel.

Posle tri sata konačno se začuo bebin plač, ali majka nije odmah dobila svoje dete jer su ga kako ona kaže odmah odneli da ga vidi porodica i njen suprug kako bi dobile takozvani bakšiš i čast.

- Bila sam jako žedna, nisam mogla ni da govorim, tražila sam vodu, oni su mi sipali vodu u mali špric i bacili mi na stomak i rekla "Evo ti". Kada sam doktorki rekla da su me porodili slapelom ona je rekla da je to nemoguće, "seče se makazama, jedino ako su bile tupe".

Kako god rekla sam da su me sekli skalpelom da sam videla potez ruke i oštricu, jer je ona samo zamahnula. Ušili su mi ranu koja se kasnije inficirala. Doktorka me je optužila da sam sama kriva za infekciju, ali ja sam pratila ranu koja se kasnije otvorila, ispali su konci jer je loše ušiveno i rana je bila velika jer je sečeno skalpelom, a konci su bili debeli. Doktorka je rekla da dođem posle deset dana ako konac ne ispadne, konci nisu ispali ni posle mesec dana, i ne bi ni ispali da nisam otišla." kaže ova prvorotka.

Žena sada razmišlja da podnese tužbu zbog akušerskog nasilja koje je preživela.

foto: printscreen YT/Sandžaklive

- Izbegavala sam da podnesem tužbu, jer mi je bilo mučno da se vraćam na to mesto, pričajući ponovo tu priču ponovo bi se vratila na taj sto među te žene, ta trauma je nepojmljiva i zato sam izbegavala tužbu.

Ova Novopazarka je poručila je ženama da se edukuju i upoznaju sa svojim pravima jer kako kaže na kraju ispovesti "Da postaneš majka na tako strašan i grub način to je stvarno strašno i to ne želim ni jednoj ženi."

Kurir.rs/Sandžaklive

-