KONOBAR MILAN VRATIO NOVČANIK PUN PARA KOJI JE NAŠAO U SEPAREU A onda je usledio šok potez vlasnika novca

Dok je raspremao sto kad su gosti platili i otišli, u separeu je prvog dana februara pronašao novčanik sa ličnim dokumentima i 970 evra.

- Stavio sam novčanik u šank. Nakon sat ili dva, došao je čovek da pita da li smo možda pronašli novčanik - priča Milan za Bujanovačke.

On je tipična bečka škola konobara koja odstupa od lokalne sredina, sa leptir mašnom i manirima, koji ne čeka da naručite piće već sam doliva gde treba, tih i nenametljiv.

Kada se gost vratio po novčanik, nije imao dilemu:

- Nije bio siguran gde je zaturio novčanik, pa je došao i kod nas da pita. Naravno da sam mu odmah vratio novčanik- priča Milan.

Nije mu žao što ga vlasnik novca nije počastio ni kafom, a kamo li nekim novcem.

- Ne treba mi tuđe - skroman je Milan.

Priča da mu ovo nije prvi sličan slučaj u 16 godina dugoj konobarskoj karijeri.

- Desilo se da je gost, pre nekoliko godina u drugoj kafani gde sam radio, zaboravio torbicu sa 4.000 evra, koju sam mu uredno vratio sutradan. Pronalazio sam u kafani i mobilne telefone, dokumenta, kartice, i uvek sam ih vraćao. Nikad me niko nije častio makar kafom, ali ne žalim za tim. To što nađem nije moje i ne treba mi, kao što mi ne treba ni da me neko časti zbog poštenja i, na kraju, građanske dužnosti - iskren je Milan.

Kurir.rs/Bujanovačke