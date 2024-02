U JEDNOM DELU SRBIJE DANAS SNEG, NA DRUGOM KRAJU 10 STEPENI U PLUSU: Temperatura nastavlja da raste, evo šta nas čeka za vikend

Na severozapadu Srbije danas će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, tek ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom ili susnežicom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na planinama na jugu Srbije ujutru i u nižim predelima očekuje se provejavanje slabog snega. Uveče i tokom noći u većem delu Srbije delimično razvedravanje, a u Vojvodini u drugom delu noći novo umereno naoblačenje.

foto: Printscreen/RHMZ

Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar, na istoku i jugu Srbije povremeno jak, naročito na planinama, krajem dana u slabljenju. Najniža temperatura biće od minus tri do pet, a najviša od pet stepeni na jugu do 10 stepeni na severozapadu Srbije i u Negotinskoj Krajini.

U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo. U pojedinim delovima grada moguća je slaba kratkotrajna kiša. Uveče i tokom noći delimično razvedravanje. Najniža temperatura biće od jednog do tri, a najviša oko sedam stepeni.

Porast temperatura

foto: Printscreen/RHMZ

"U prvoj dekadi februara biće natprosečno toplo, od nedelјe pa do kraja prve dekade meseca sa temperaturom u većini mesta od 12 do 20 °C, a jutarnji mraz će postati lokalna pojava", stoji u najavi RHMZ.

Vreme narednih dana

U subotu toplije i promenljivo oblačno sa malo sunčanih intervala. Na istoku Srbije je moguća kratkotrajna slaba kiša. Vetar ujutru slab jugozapadni, a popodne umeren severozapadni i severni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od - 2°C do 2°C, a maksimalna od 7°C do 12°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 0°C do 6°C. U nedelju, ponedeljak i utorak svakim danom sve toplije i preovlađujuće suvo. Maksimalna temperature će prelaziti 15°C u mnogim mestima u ponedeljak i utorak.