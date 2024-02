OVO JE NAJMLAĐI AUTOMEHANIČAR U SRBIJI! Nikola ima samo 16 godina, a već je napravio ČUDO! Njegove reči treba da čuju SVI (VIDEO)

Nikola Jovanović je najmlađi,a sigurno i najpopularniji automehaničar u Srbiji. Poznat je i pod imenom Mali serviser, što i ne čudi s obzirom na to da ima samo šesnaest godina.

Osim toga što osvaja nagrade od kojih je jednu dobio u Italiji zbog toga što je od trošnog Fiata napravio pravo čudo, Nikola je i veliki humanitarac.

Sa njim je u njegovoj radionici razgovarala novinarka Kurira Tamara Stanković.

Mogu da kažem da je ovo moja svakodnevica. Doduše kada ne idem u školu, ili kada nisam na primer prva smena. Kada je raspust, ja sam ovde od jutra do mraka. I tako već, da kažem, tri godine. Od 2020. se aktivno bavim ovim uz mog mentora.

Na pitanje kako tako mlad uspeva da radi tako težak posao Nikola je odgovorio:

OVO JE NAJMLAĐI AUTOMEHANIČAR U SRBIJI! Nikola ima samo 16 godina, a već je napravio ČUDO! Njegove reči treba da čuju SVI

- Pa pazite, kada nešto volite, to može lako da se radi. Ja ovo volim da radim i zato mi ne smeta da radim ni 10 ili 12 sati. Ovo me opušta, relaksira i, šta da kažem, radim ono što volim. Od malena sam voleo automobile, volim i dan danas, dosta. I onda sam pomalo, pošto mi je Nikola tada bio bliže, bio je baš u jednom servisu blizu mene. Ja sam često vozio bicikl pa tako odem do njega, osanem 2-3 sata pa se vratim kući. Kad nisam kući moji roditelji znaju gde sam. I tako malo po malo, onda sam krenuo da ostajem sa Nikolom ceo dan tu po servisu i onda sam na kraju počeo da radim.

