KO DOZVOLJAVA DA NEVAKCINISANA DECA UPIŠU ŠKOLU? MMR vakcina obavezna i bez nje se ne može u prvi razred, a dečak (15) ima morbile

Male boginje su nakon deset meseci ponovo registrovane u Srbiji! U Beogradu je zaražen petnaestgogodišnji dečak koji nije primio obaveznu MMR vakcinu, a hospitalizovan je zbog zapaljenja pluća na Klinici za infektivne i tropske bolesti "Prof. dr Kosta Todorović", saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Zbog smanjenog obima imunizacije vraćaju nam se mnoge zarazne bolesti koje je smatrano da su iščezle upravo zahvaljući vakcinama. Naležni su zdravstvenim ustanovama dostavili predlog mera za pooštren nadzor nad malim boginjama na teritoriji Srbije (prijava sumnje, laboratorijska dijagnostika, izolacija i lečenje obolelih, zdravstveni nadzor, epidemiološki nadzor, vakcinacija nevakcinisanih i nepotpuno vakcinisanih lica, vakcinacija osetljivih lica iz kontakta sa obolelim unutar 72 sata...)

Batut podseća da su tokom 2020. i 2021. godine u Srbiji registrovane najniže vrednosti obuhvata MMR vakcinom u poslednjih dvadeset godina.

- Obuhvat ovom vakcinom u drugoj godini života u 2021. godini iznosio je 74,8 odsto, a u 2022. 81,3 odsto. Obuhvat drugom dozom, pre upisa u prvi razred osnovne škole, u 2021. iznosio je 85,8 odsto, a u 2022. 89,5. Prikupljanje podataka o obuhvatu MMR vakcinom u 2023. je u toku. Ciljne vrednosti obuhvata treba da iznose 95 odsto, kako bi se sprečila cirkulacija uzročnika u populaciji i obolevanje - navodi se u saopštenju Batuta i podseća da je prošle godine u našoj zemlji registrovano 50 slučajeva morbila, od kojih je većina (94 odsto) bila nevakcinisana:

- U slučaju pojave temperature veće od 38,5, kao i pojave ospe po telu, uz curenje iz nosa i crvenilo očiju, potrebno je javiti se izabaranom lekaru u domu zdravlja. Hitnom i vanrednom revizijom vakcinalne kartoteke od strane pedijatara u domovima zdravlja potrebno je evidentirati nevakcinisanu i nepotpuno vakcinisanu decu prema uzrastu i sprovesti njihovu vakcinaciju u skladu sa Kalendarom imunizacije. Pozivamo roditelje da u dogovoru sa izabranim lekarom deteta zakažu termine za dolazak na vakcinalni punkt u domu zdravlja. Vakcinacija je stvar individualne, ali i kolektivne orgovornosti i jedina mera zaštite od teških kliničkih formi obolevanja, bolničkog lečenja i smrtnih ishoda.

- EU stoji iza strategije SZO i Ministarstva zdravlja. Pokušavamo da podržimo maksimalno napore da se te informacije prenesu u javnost. Obezbedili smo u protekle tri godine oko 30 miliona evra za vakcine, vozila za prevoz vakcina, za njihovu distribuciju, trijažne kontejnere u toku kovida, ali to ne znači da treba da se stane.

Dr Maja Vučković Krčmar, iz delegacije EU u Srbiji, naglasila je da u 21. veku i dalje imamo problem da objasnimo zašto bez vakcina ugrožavamo i sebe i druge i zašto ljudi to moraju jednostavno da shvate i da svoju decu na adekvatan način zaštite, a time i kompletnu zajednicu.

O "Izazovima o sprovođenju imunizacije u Srbiji" Batut je juče organizovao konferenciju na kojoj je rečeno da je tema projekta bila unapređenje obuhvata imunizacije MMR vakcinom, a sproveden je u 10 opština u Srbiji u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Svetskom zdravstvenom organizacijom i Evropskom unijom.

Prof. dr Verica Jovanović, direktorka Batuta, rekla je da se u 2022. godini povećao odziv za vakcinaciju posle određenih aktivnosti nadležnih, ali da je procenat vakcinisne dece drugom dozom pre polaska u školu nedovoljan.

Neko ne radi svoj posao kako treba

Dozvoljavaju da nevakcinisana deca upišu osnovnu školu!

Pedijatar dr Tomislav Stevanović kaže za Kurir da su nam morbile stigle verovatno iz Rumunije ili Bosne gde su registrovane.

- To dete ima 15 godina i nije vakcinisano što znači da je 2009. godište i da je krenuo u školu pre 2018. kada su u našoj zemlji pooštrene mere zbog izbegavanja vakcinacije MMR vakcinom - navodi Stevanović.

foto: Kurir

Ako se zna da je MMR vakcina obavezna i da bez nje ne može da se upiše osnovna škola, pitanje je ko je tu "progledao kroz prste".

- Procenat nevakcinisane dece 2017. godine je bio ogroman što je bio alarm da se mere pooštre, a kazne za roditelje povećaju. Do tada pedijatri su bili u obavezi da roditelje koji ne žele da vakcinišu dete proslede sanitarnom inspektoru, a oni zatim slučaj prosleđuju sudovima. Međutim, pitanje je koliko je sanitarnih inspektora to radilo i da li su slučajevi došli do suda i da li su roditelji kažnjeni. Očigledno je da je bilo dosta propusta.