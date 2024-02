4 BEBE UMRLE OD VELIKOG KAŠLJA, JEDNOJ SE LEKARI BORE ZA ŽIVOT! Ovo je sve što treba da znate o bolesti: Evo kako da se izborimo

Na Institutu za majku i dete u Beogradu četiri bebe su preminule zbog velikog kašlja (Pertusis), dok je jedno dete na respiratoru. Broj obolele dece i odraslih raste, a lekari upozoravaju da je vakcinacija jedino rešenje kako bismo se izborili s ovom zaraznom bolešću!

Sve četiri bebe imale su manje od tri meseca i nisu stigle da prime prvu dozu vakcine. Dvoje preminulih mališana je iz Beograda, a dvoje iz unutrašnjosti. U teškom stanju, na respiratoru je brat blizanac jednog preminulog novorođenčeta.

Prof. dr Vladislav Vukomanović, dečji kardiolog i zamenik direktora Instituta za majku i dete, rekao je juče za RTS da je dete koje se nalazi na respiratoru životno ugroženo.

- Broj pozitivne dece na pertusis je oko 70, a hospitalizovano je dve trećine. Polovina bolesnika je hospitalizovana kod nas i ukazuje na eksponencijalni porast dece koja ispoljavaju tešku kliničku sliku ove bolesti - kazao je dr Vukomanović i dodao:

- Ne postoji bolji lek ni odbrana od velikog kašlja od vakcinacije. Zašto su četiri deteta umrla i zašto je toliki broj zaražen - sigurno zbog nedovoljne i insuficijentne vakcinacije starijih osoba.

Dr Olivera Ostojić

Deca do četiri meseca nemaju nikakv imunitet

Dr Olivera Ostojić, načelnica Dečje klinike u KBC "Dragiša Mišović" kaže za Kurir da u ovoj ustanovi ima hospitalozovane dece obolele od veikog kašlja.

foto: Printscreen/TV Prva

- To su uglavnom mala deca koja ili nisu vakcinisana ili nije započeta imunizacija od dva do tri meseca. Mi nismo imali smrtne ishode i teže slučajeve. Dobijamo rezultate kliničke slike, bris kao dokaz da imaju veliki kašalj i dobijaju terapiju. Najteži slučaj koji smo imali je pneumonija. Jedina šansa da se spreči dalje širenje velikog kašlja je da se vakcinacija pojača kao i epidemiološko higijenske mere odnosno da osobi kojoj se registruje bolest bude u izolaciji, često provetravanje prostorija, često pranje ruku. Najmlađa deca do četvrtog meseca su najugroženija jer ona nemaju nikakv imunitet u tom periodu i nisu u mogućnosti da se vakcinišu.

Iz Univerzitetske dečje klinike Tiršova kažu za Kurir da u ovoj ustanovi nije bilo smrtnih slučajeva od velikog kašlja, ali je u decembru na hospitalizaciji bilo 30 dece.