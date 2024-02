STIŽE POGORŠANJE VREMENA, BIĆE PADAVINA U SVIM DELOVIMA SRBIJE! Detaljna prognoza za naredne dane: Očekuje se sneg u ovim mestima!

U Srbiji će od početka ove nedelje do četvrtka biti oblačno i postepeno hladnije sa čestom kišom u svim krajevima. Sredinom sedmice u planinskim predelima kiša će preći u sneg uz stvaranje ili povećanje visine snežnog pokrivača tamo gde ga već ima, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

- Biće izražena dnevna kolebanja temperature van većih urbanih sredina do subote - saopštio je RHMZ.

Goran Mihajlović, pomoćnik direktora RHMZ, rekao je na Kurir televiziji da je najtopliji februar po istorijskim podacima bio 12. februar iz 1899. godine kada je izmereno neverovatnih 24,5 stepeni.

- To je rekord koji ipak nećemo preći, ali blizu smo. To je bilo pre više od 100 godina, a po sadašnjim merenjima, u poslednjoj deceniji smo imali toplo vreme u februaru, barem nekoliko toplih dana. Ono što sledi jeste da će se zima ipak vratiti u naše krajeve, ovo je mali predah, prolećni predah, ali biće hladnih dana i snega na planinama. Priliv tople vazdušne mase i jačanje polja visokog vazdušnog pritiska sa jugozapada Evrope je donelo toplo vreme, u Francuskoj je bilo više od 20 stepeni. Ova topla vazdušna masa je zahvatila i zapad Evrope, te Balkansko poluostrvo. U sklopu tog strujanja, topao suptropski vazduh je doneo toplo vreme. Temperatura je desetak stepeni iznad onih uobičajenih za ovo doba godine - kazao je Mihajlović.

I meteorolog Slobodan Sovilj iz RHMZ kazao je za Kurir da će temperatura od danas svakim danom padati za tri stepena.

- Tako se danas očekuje od 13 do 17 stepeni Celzijusovih, utorak od 10 do 14 stepeni, a već u četvrtak od pet do deset stepeni. Na visokim planinama sutra će kiša preći u sneg, a u sredu i na ostalim planinama će padati sneg. Prestanak padavina se očekuje 16. februara, tako da će naredni vikend biti suv, ali sa nižim temperaturama.

Što se tiče izgleda do kraja meseca pokazuju da se od 23. februara očekuje porast temperature.

- Od tada do kraja meseca se očekuje toplije vreme kao i početak marta s tim što možemo da očekujemo periode sa čestom kišom, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Do kraja meseca se očekuje od 40 do 70 mm kiše, a na planinama do 80 mm. Početak marta pokazuje pozitivno odstupanje temperatura od jedan do dva stepena, ali sa čestom kišom.

RHMZ navodi i da osobe sa labilnim nervnim sistemom i astmatičari danas mogu osetiti pojačane tegobe usled očekivane biometeorološke situacije.

- Razdražljivost, glavobolja i bolovi u mišićima su moguće meteoropatske reakcije. Svim učesnicima u saobraćaju se savetuje dodatna opreznost - naglašava se na sajtu RHMZ.

