TEMPERATURA U PADU: U ovim delovima Srbije očekuju se kiša, sneg i OLUJNI UDARI VETRA! Evo šta nas čeka narednih dana

danas do 14 stepeni

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i hladnije vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na severu će biti suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalom delu zemlje mestimično sa kratkotrajnom kišom, na planinama sa snegom. Duvaće umeren i jak, na planinama istočne Srbije i sa udarima olujne jačine, severozapadni vetar.

foto: Printscreen/RHMZ

Najniža temperatura biće od četiri do devet, a najviša dnevna od 10 do 14 stepeni.

U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno i još malo hladnije sa kratkotrajnom kišom tokom dana. Najniža temperatura biće od pet do sedam, a najviša dnevna oko 11 stepeni.

Vreme narednih dana

U sredu razvedravanje u severnim i centralnim predelima uz duže sunčane periode tokom dana. Na jugu Srbije se zadržava oblačnost u toku prepodneva uz slabu kišu i susnežicu ujutru, a na planinama sa malo snega. Popodne i na jugu suvo uz delimično razvedravanje. Vetar umeren severozapadni i severni. Pritisak iznad normale i u daljem porastu. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 4°C, a maksimalna od 8°C do 12°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 0°C do 5°C.

U četvrtak i petak suvo sa dužim sunčanim periodima uz postepeni porast dnevne temperature koja će biti iznad proseka i u petak do 15°C u toku dana.

U subotu relativno toplo uz postepeno naoblačenje sa mogućom kišom popodne na severu Srbije.

Bonus video:

