Samozadovoljan radnik je odan radnik. Još ako sa druge strane ima poslodavca koji je pre toga čovek, onda i ne čudi priča iz užičkog sela Potpeć. Porodica Čolić iz ovog sela zimu je dočekala u toplom domu, zahvaljujući uspešnoj užičkoj preduzetnici Nadi Obradović.

Ona je pokretač i učesnica brojnih humanitarnih akcija, jer kaže, tek ako je dobro drugima i ona se dobro oseća. Nakon slučajnog saznanja da najmlađi zaposleni živi u nedovršenoj, neuslovnoj kući Nada je rešila da pomogne.

1 / 8 Foto: Z.G.

Nada Obradović iz Užica uključila se u emisiju Puls Srbije gde je apelovala na ljude da pomognu kada god imaju priliku.

- Radnika sam odvezla kući, sela u dvorište i sagledala situaciju. Pitala sam gde živi, gde spava, rekao mi je tu. Šta je to bilo u današnje vreme, stvarno, stvarno užasno. Kada sam ušla u kuću donela sam konačnu odluku i to je bilo pre 2 i po meseca. Dakle mi smo kuću za 2 i po meseca obnovili. Dečko se uselio u taj topli dom, a tamo je živeo 20 godina sa majkom i nepokretnom bakom - rekla je Nada i dodala:

05:07 ŽIVEO 20 GODINA SA NEPOKRETNOM BAKOM U NEDOVRŠENOJ KUĆI! Šefica Nada ga odvezla kući i ostala nema: Nikada nije tražio pomoć

- Taj dečko radi svega 18 meseci kod nas i nikada od njega niste mogli da čujete u kojim on uslovima živi ili da traži neku pomoć. Slučajnost je bila da ga vozila kući i da sam videla gde živi. On nikada ne bi zatražio pomoć od drugih i živeo je tako kako je živeo. Meni, mojoj porodici i firmi je srce puno što on svoj topli dom ima. Inače taj dečko se uselio za svoju krsnu slavu, Svetog Nikolu, a svoj 20 rođendan je proveo u svom novom toplom domu. Ljudi, ako nešto vidite ovako slično. Nemojte okretati leđa, već pomozite. Ovakve dece mislim da ima mnogo u Srbiji. Nije danas novac merač svega. Ako stisnete ruku u nju ništa ne može da uđe, ako otvorite šaku, nešto ćete i dobiti.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:33 IZJAVA DUGOGODIŠNJEG ZAVNISNIKA KOCKANJA: Ovako sam uspeo da prevaziđem bolest! Godišnje se za pomoć prijavi do 200 ljudi