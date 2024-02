BAKI B3 GRCA U SUZAMA ZBOG DŽEJA: Jedno mu nikada neće zaboraviti, evo šta je legendarni pevač uradio za densera

Andrija Đogani, poznatiji kao Baki B3, prisetio se legendarnog pevača Džeja Ramadanovskog i otkrio kako mu je pomogao kada mu je bilo najteže.

Film "Nedelja" o životu Džeja Radmanovskog obara sve rekorde, a Baki B3 priznaje da je plakao dok je gledao ostvarenje o njegovom prijatelju.

- Gledao sam film „Nedelja“, bilo je svega. Par puta sam mu ga dao po suzama, zaplakao sam na par scena. Malo sam se i smejao jer ima dosta dobrih fora. Dobar je film i dobro su glumili, svi glumci su zaista top. Janketić je razvalio, ovo mu je odskočna daska. Za mene je on sad najjači glumac, razvalio je! Ovom ulogom je sebi otvorio sva vrata ovoga sveta. Husi je takođe legla uloga, on je tako nizak kao Džej i tamnoput, stvarno podseća na njega. Dok sam gledao film imao sam osećaj da je Džej živ- istakao je.

Džej mu je pomogao

– Odradio sam nastup, a gazda je nestao. Otišao je da spava i ja šta ću odem u kafanu gde je bila muzika, a pred zoru oko pet ujutru ušao je Džej. Kada sam ga video, kao da sam Boga video! Nisam ni znao da će on da mi pomogne, nisam imao para da se vratim kući – počeo je priču Baki, a potom otkrio detalje noći koju pamti i nekoliko decenija kasnije.

– Kada me je video rekao mi je ‘Ajde Džoni, dođi za naš sto’. Pozvao je pevača, uzeo je mikrofon i tražio je da mu otpevam pesmu „Utešna nagrada“. Otpevao sam mu, on mi je izvadio sto evra, gurnuo mi je u ruku, nisam hteo da uzmem, ali on je insistirao. Nastavio sam da pevam, dao mi je drugu stotku. Ne da je bio galantan, nego je davao šakom i kapom – ispričao je pevač i dodao da mu je gazda diskoteke gde je nastupao ostao dužan novac, te se Baki požalio legendarnom Džeju koji mu je rešio problem.

– Rekao sam Džeju gde sam nastupao, u kojoj diskoteci i da gazde nema da mi plati, da se ne javlja. Momci koji su bili sa njim za stolom su čuli o čemu se radi, a već sutra kada sam se probudio na recepciji me je čekala koverta i plaćen hotel. Znao sam da je to završeno od strane Džeja – otkrio je denser.

