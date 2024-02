KRISTINA RADENKOVIĆ O NAJTEŽIM DANIMA U ŽIVOTU: Izgubila sam ga, nije stigao... Otkrila i koliko joj je pomogla Dragana Kosjerina

Kristina Radenković godinama unazad je poznato lice RTS-a. Ne krije da je presrećna što je voditeljka "Slagalice", jer je podseća na pokojnog oca, ali joj je žao što nije dočekao da je vidi kao voditeljku njegovog omiljenog kviza.

- Uvek se setim tate koji je gledao iz dana u dan. Nažalost, izgubila sam ga 2008. godine, tako da nije stigao da me vidi kako je vodim. To me najviše boli. Žao mi je što nisam bila u prilici da mu kažem: "Tata, nemoj se nervirati kad takmičar nešto ne zna, tamo u studiju je sve drugačije, osećaj da te snimaju donosi ogroman pritisak - istakla je Kristina nedavno za "Story".

foto: Printscreen YouTube

Ističe da joj na poslu nije sve med i mleko.

- Verujte, ničiji život nije potpuno "skockan". Možda delujem mirno i stabilno, ali svi imamo oscilacije na dnevnom nivou. Nemoguće je raditi ovaj posao, a ne osećati određeni stres - rekla je ona potom, pa otkrila da najbolje funkcioniše kada radi pod pritiskom:

- Moje najbliže kolege kažu da ne umem da živim bez stresa i da čim nastane mirno vreme na poslu, počnem da se dosađujem. Oni, čak, tvrde da sam zavisna od adrenalina i stresa, ali ja bih pre rekla da sam zavisna od rešavanja problema.

Koliko je predana svom poslu, kao i koliko ga profesionalno obavlja, dokaz je i to da je samo nekoliko dana nakon nezgode koje je imala na zimovanju, sa polomljene obe ruke, vodila "Pesmu za Evroviziju".

- Imala sam ozbiljne povrede ruku, ali to nisam shvatila tragično. Rekoh da stres vrlo dobro podnosim, a imam i visok prag tolerancije na bol. Svima je bilo strašno, a ja sam "Pesmu za Evroviziju" radila sa šipkom u ruci. Prvih pet dana posle operacije sam ležala i sve vreme se sebi čudila kako izdržavam toliko mirovanje. Dragana Kosjerina mi je tada mnogo pomogla. Dolazila je kod mene, da mi ne bi dala da radim, što bi moglo da dovede do pomeranja te šipke u ruci - istakla je tom prilikom za pomenut medij, ističući da je koleginici beskrajno zahvalna zbog pomoći.

foto: Printskrin/Instagram

Radenkovićeva je nedavno napunila 43 godine, a kako kaže, oseća se bolje nego ikada.

- Uopšte se ne osećam u skladu sa tom brojkom. Nekada stanem i pomislim: "Bože, ja sam sada ona velika žena", a kad mi se neko obrati sa: "Gospođo", malo se štrecnem. Dok sam bila mala ljude u tim godinama sam smatrala starijim, a još uvek imam energije kao u najlepšim tridesetim (smeh) - zaključila je Kristina.

