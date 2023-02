VELIKA TRAGEDIJA ZAUVEK OBELEŽILA NJEN ŽIVOT: Kristina Radenković iza osmeha krije veliku tugu, njegovu smrt nikad nije PREBOLELA

Kristinu Radenković godinama gledamo na malim ekranima, ali iza njenog osmeha krije se velika tuga.

Najteži momenat u životu doživela pre više od jedne decenije kad je ostala bez oca Bobana. Nakon više od decenije borbe sa rakom, njen otac je preminuo. Kristina se tada bavila glumom i vest je zatekla na probi.

foto: Privatna Arhiva

"Moj otac je posle 12 godina mučne borbe sa kancerom izgubio bitku. Malo je reći da me je pogodilo. Bila sam devastirana i fizički i psihički. Prvo ljuta što me je napustio, onda tužna jer ga nema. To je umnogome uticalo i na moje druge odnose. Izborila sam se sa gubitkom tek posle neke četiri godine. Druge patnje nisu ni vredne pomena", ispričala je svojevremeno Kristina.

foto: Damir Dervišagić

Danas njenu najveću sreću čine ćerka Tara i sin Rogan, kao i suprug Nikola, ali majka Snježana i rođena sestra Marina i njena porodica. Međutim, nekada i u njenom braku ima dosta svađe. Iako je po profesiji glumica, od pozorišta se udaljila makar kada je reč o glumi.

foto: Tamara Trajković

Voditeljka je počela karijeru kao glumica u Somboru, ali nije stala na scenu nekoliko godina.

"Nisam rođeni talenat. Imam ga, ali mi treba mnogo rada. Fale mi predstave u nogama, a nisam uspela sebi da otvorim neki pozorišni put u Beogradu. Televizija me ispunjava. Sombor je tada, a i danas pravi grad za mladog glumca. Imaju po pet premijera godišnje. Meni se na početku karijere posrećilo da igrom sudbine pobedim u emisiji "Evropsko lice" i da budem jedan od voditelja Evrovizije u Beogradu. Posle sam postala deo "Slagalice", otkrila je svojevremeno glumica za Kurir, kad je snimala seriju "Nemanjići" za RTS.

Kurir.rs

Bonus video:

00:56 Kristina Radenković promašila akcenat