"GOSPOĐA" TRESLA MRVE I OSTATKE RUČKA KROZ PROZOR PA POVREDILA PROLAZNIKE: Bez obzira što je bilo malo - zabolelo me!

Iako su predviđene novčane kazne od 5.000 do 50.000 dinara za one stanare koji ostatke ručka i smeće bacaju na travnjake korz prozore, mnogi to čine!

Počinilac može biti kažnjen samo ukoliko ga komunalni inspektor zatekne kako to radi.

Nedavno je jedna korisnica mreže X, nekadašnjeg Tvitera, doživela veoma neprijatno iskustvo kada je na nju pao kuhinjski nož.

- Gospođo, kad već tresete trošice hleba i ostatke doručka kroz prozor na prolaznike, proverite da vam ne fali slučajno nož, u ovom slučaju reckasti, mali, sa zelenom drškom, jer jedan takav završi jutros na mojoj glavi. Hvala! Dobro sam... - napisala je ona u svojoj objavi.

Dodala je i da joj nije bilo teško da se popne na treći sprat i gospođi vrati nož.

- Ljubazno sam joj objasnila neke stvari, tako da sam sigurna da će od sada trošice sa stola bacati u WC šolju. Ili će ih polizati sa stola. Nisam sigurna - navela je ova korisnica mreže X i dodala:

- Nož mi je pao na glavu. Srećom to je bio mali, onaj svakodnevni i nije oštrica neko drška po glavi. Bez obzira što je to bio mali nož zabolelo me je jako, a i kad sam posle prvog šoka skontala šta je moglo biti - baš mi nije bilo dobro. Ljudi su stoke!

Javljali su se korisnici koji su takođe imali nekih neprijatnih situacija.

- Kod mene na terasu padaju dlake, neko se šiša u stanu, pa frkne dlake kroz prozor - napisao je jedan korisnik mreže X.

