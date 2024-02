U BEOGRADU UHAPŠEN DVADESETOGODIŠNJAK KOJI JE PRETIO AMERIČKIM BEZBEDONOSNIM SLUŽBAMA! Upućivao im poruke na ovaj način

Dvadesetogodišnji muškarac uhapšen je juče u Beogradu zbog postojanja sumnje da je u više navrata upućivao preteće pozive američkim bezbednosnim službama.

Više informacija donosi novinar Kurira Nikola Vujović:

- Beogradska policija, tačnije, odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, u saradnji sa Višim posebnim tužilaštvom za borbu protiv visokotehnološkog kriminala privela je 20-godišnjeg muškarca, za koga se sumnja da je u periodu 2023-2024. godine upućivao pretnje bezbednosnim službama Amerike.

foto: Kurir televizija

- On je te pretnje upućivao putem nečega što se zove VoIP. To je poziv putem internet protokola za koji se obično koriste oni telefoni čudni koje smo imali prilike možda da vidimo po nekim IT firmama ili u bankama, ali VoIP je širok pojam tako da se i pozivi preko Skype-a i Vibera ili Vajbera računaju u taj poziv preko internet protokola.

01:21 U BEOGRADU UHAPŠEN DVADESETOGODIŠNJAK KOJI JE PRETIO AMERIČKIM BEZBEDONOSNIM SLUŽBAMA! Upućivao im poruke preko na ovaj način

- Znači, policija je sprovela akciju, privela 20-godišnjaka i pretresom njegovog stana pronašla računarsku opremu za koju se sumnja da sadrži dokaze za te pretnje. Za sada ne znamo kojim američkim bezbednosnim agencijama je tačno Mladić upućivao pozive, ali će on biti priveden nadležnom tužilaštvu i nadamo se da će dokazi biti pronađeni u toj kompjuterskoj opremi koju je policija zaplenila prilikom hapšenja i prilikom pretresa njegovog stana.

