"ON JE U BEOGRADU, A ONA..." Progovorila prijateljica nestale srpske snajke: Otkrila sve o Aninom mužu! Pomenula i RAZVOD

Španska policija već skoro dve nedelje traga za Anom Knežević (40), koja je misteriozno nestala u Madridu 2. februara.

Njena najbolja prijateljica Sana Rameu kaže da veruje da je Ana oteta, te da ne postoji apsolutno nijedan razlog da njena drugarica, sa kojom se svaki dan čula, samo "ispari". Umešanost bivšeg supruga je isključena, jer je on u vreme nestanka bio na drugom kraju sveta i nema naznaka da je na bilo koji način umešan u ovaj slučaj.

Sana otkriva da je Ana rodom iz Kolumbije, a da prezime Knežević nosi jer je bila udata za Srbina Davida, sa kojim je do pre nekoliko meseci živela na Floridi. Kako kaže Ana i njen suprug odlučili su letos da se raziđu.

"Nije bilo u pitanju porodično nasilje ili išta slično, jednostavno im više nije išlo. Oni su ostali u korektnim odnosima, nije tu bilo svađa, mržnje, ali je Ana razvod svakako teško podnela", počinje priču Sana.

Kaže da je nakon odluke da se Ana i David rastanu stalno bila uz svoju drugaricu. Za Anu kaže da je bila puna života, uspešna, nasmejana, te da je i razvod pokušala da pregura sa osmehom, iako joj je u srcu bilo teško.

"Bile smo u Dubrovniku, nije bila depresivna"

"Ana je, baš kao i ja zaljubljenik u putovanja. Nakon što su njih dvoje doneli odluku da se rastanu putovale smo mnogo zajedno. Prošle godine smo bile i u Hrvatskoj. Bile smo u Dubrovniku, išli sve do Rijeke, išle smo i u Francusku, na Majorku, mnogo smo putovale prošle godine. Tvrdim da nije bila depresivna, bez obzira na težak period", kaže Sana.

U jednom trenutku Ana je donela odluku da se privremeno preseli u Španiju i "resetuje se". Tamo je otišla u decembru 2023. godine i odsela je u Madridu. Iako fizički udaljene, drugarice su neprekidno bile u kontaktu telefonom, a pre manje od mesec dana su se i videle.

Ana nijednog trenutka nije delovala da bi sebi naudila, te je Sani veoma čudno kako je samo nestala i do srži veruje da je neko umešan u to. Ističe da poruke koje joj je Ana slala u satima i danima pre nestanka ne šalje osoba koja planira da pobegne od svih. Samo par sati uoči nestanka poslala joj je poruku gde joj je do detalja objašnjava kako je gledala novi stan kojim je oduševljena. Ispričala joj je i za službeni put koji je isplanirala za 5. februar... Sve je delovalo idilično...

Neko je uništio kamere u Aninoj zgradi

"Poslednji put kad smo se čule u petak popodne 2. februara poslala mi je glasovnu poruku da je našla novi stan koji je prelep i da se baš raduje. Pričala mi je i da sa drugaricom ide u Barselonu na jedan dan, na jednu konferenciju za koju su se prijavile", priseća se Sana.

Poslednje što zna jeste da je tog petka uveče Ana ušla u zgradu i tada je poslednji put i viđena. Niko nije video da je napustila objekat, ali je nestanku prethodio jedan čudan događaj - nepoznati muškarac je sprejom isprskao kamere na zgradi kao i kraj lifta, a onda je izašao napolje.

"To se događalo oko 21.30 časova. Pola sata kasnije je Ana poslednji put viđena ispred svog stana, bila je sama. Od tada je više niko nije video", kaže uznemirena Sana.

Sutradan popodne je sa Aninog broja dobila tekstualnu poruku, ali zbog sadržaja misli da ju je pisao neko drugi.

"U toj poruci je napisala da je upoznala čoveka, da ide sa njim na nekoliko dana u neku vikendicu koja je na dva sata od Madrida, gde nije dobar signal i da će se javiti kad se vrati. Pisalo je kako su se sreli na ulici i kliknuli. To je totalno ludo! To ne liči na nju. To je nešto što Ana nikad ne bi uradila. Ona nikad ne bi sa nepoznatim likom napustila grad! U ponedeljak ujutru je trebalo da ide u Barselonu, nema šanse da bi se u subotu popodne spakovala i otišla na drugu stranu, kada je znala da u ponedeljak treba na put. Zato mislim da je neko drugi pisao sa njenog telefona", kaže Sana.

Na poruke koje je Sana uzvratila 3. februara, Ana nikad nije odgovorila. Preplašena za njenu bezbednost, Sana je u nedelju 4. septembra sve prijavila španskoj policiji.

"Oni njen slučaj vode kao slučaj nestale osobe, što me buni, baš zbog tog čoveka koji je ulazio u zgradu i prskao kamere. Ipak, policija nije pokrenula kriminalnu istragu. FBI je obavešten o svemu i mogu operativno da pomognu, ali španska policija ima jurisdikciju nad Aninim slučajem i to je za sada tako", priča Sana.

Potvrđuje i da je sama otputovala u Madrid nakon Aninog nestanka, kako bi pokušala da pronađe drugaricu i sazna što više detalja od policije.

"Policija je uspela da uđe u stan u kom je živela i ono što sigurno znam jeste da nisu pronašli znake provale, premetačine, ništa što bi ukazalo na to da je u stanu bilo neke borbe", dodaje Sana.

Ona potvrđuje i da je bilo dogovarano da David dođe u Madrid.

"Čuli smo se prošle nedelje, dok je još bio na Floridi. Bilo je priče da i on dođe, ali poslednja informacija koju imam jeste da je David otputovao u Beograd", kaže Sana.

Bivši suprug se čuo sa njom na dan nestanka

Ističe i da zna da je Anin bivši muž razgovarao sa španskom policijom.

"Koliko ja znam rekao im je da se čuo sa njom na dan kada je nestala. O čemu su pričali ne znam. Znam da nisu bili neprijatelji, održavali su nekakav kontakt. Nisu bili više zajedno, ali su i dalje pričali", rekla je Anina najbolja drugarica.

Sana u suzama kaže da joj ne pada napamet ko bi želeo da naudi njenoj drugarici.

"Teško mi je da pričam o ovome, jer sam očajna. Nemam ni najmanju ideju da bi neko hteo da joj naudi. Ona je divna, predivna osoba", priča Sana.

Kaže i da je Ana bila oduševljena Madridom i da joj se nijednog trenutka nije požalila da nešto nije kako treba.

"Bila je presrećna, bila je puna utisaka, uživala je sa prijateljima, upoznala neke nove. Izlazila je. Nijednog trenutka mi nije pominjala nikakvog muškarca, da je neko spopada, proganja, zato je sve ovo i čudno", dodaje Sana.

Da je Ana bila zaista srećna imala je priliku i lično da se uveri pre manje od mesec dana, kada su se ona i Ana srele u Austriji.

"Ana je, kada je bilo sve to oko razvoda, išla kod psihologa da bi joj bilo lakše, ali tad kad sam je videla bila je istinski srećna, nije bila nestabilna. To je žena koja nikad nije konzumirala narkotike. Ma, nikad je nisam videla da je popila neki jači alkohol. Ponekad je znala da popije gutljaj vina", kaže Sana.

Očajna jer ne zna sudbinu svoje prijateljice kaže da se jedino moli da Anu što pre pronađu.

"Verujem da ju je neko oteo... Prošlo nam je kroz glavu da je možda zbog para, ali nikakav zahtev za otkup nije stigao, ništa... Ana kao da je u zemlju propala", zaključuje drugarica i moli sve koje imaju bilo kakve informacije o Ani da se jave.

