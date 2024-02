"ONA TO NIKADA NE BI URADILA, TA PORUKA JE NAPISANA..." Oglasio se Anin brat, tvrdi da nešto nije normalno - "IMAM LOŠ OSEĆAJ"

Ana Knežević, bivša žena srpskog državljanina, planirala je da se sa prijateljem nađe u Barseloni početkom februara, ali se nikad nije pojavila.

Iako se prvobitno mislilo da je Ana poreklom iz Srbije, ona je zapravo poreklom iz Kolumbije, a bila je udata za Srbina.

foto: Printscreen

Prijatelj je sa Aninog broja telefona dobio poruku u kojoj se navodi da je upoznala "čoveka na ulici i da sa njim ide do letnje kuće u kojoj je domet slab".

Ono što dodatno uznemirava je informacija dobijena naknadnim istraživanjem - neko je ispred iznajmljenog stana Ane Knežević došao sa kacigom na glavi i sprejem ižvrljao kamere, kako se ne bi videlo apsolutno ništa, što je potvrdio Felipe, brat nestale Ane Knežević.

"Činjenica da je neko onesposobio kamere na zgradi, nama kao porodici govori da nešto nije u redu. Nešto nije normalno", rekao je brat nestale devojke i dodao da ima loš osećaj u vezi ovog događaja.

Njen muž David Knežević je otputovao u Srbiju, a samim tim što nije u Španiji kako bi pomogao u potrazi baca sumnju na njega. Par Knežević je navodno bio u fazi razvoda, a u čitavu potragu je uključen i FBI.

foto: Printscreen/Društvene mreže

Porodica je očajna i nada se najboljem ishodu. "Čuo sam od policije u Španiji da rade na ovom slučaju, ali nisam siguran da imaju sve što im je potrebno. Samo želim da mi se sestra vrati", navodi Filip.

On kaže da poruka sa njenog broja, u kojoj navodi da je upoznala stranca, sa kojim je pošla nema nikakvog smisla.

"To mi je sestra, znam je čitavog života, ona to nikada ne bi uradila i to me brine. Ta poruka deluje kao da je napisana preko programa za prevođenje".

foto: Printscreen/Društvene mreže

Na nagađanja da je nestabilna i koristi droge brat nestale Ane kaže da je njoj bilo dobro i da se oporavljala od razvoda.

"Pričao sam sa njom telefonom, oporavljala se, želela je da otputuje".

Jedna od agenata je navela da treba proveriti šta se dešavalo na telefonu nestale žene. Agent navodi da je čudno da neko kamere onesposobi uoči nestanka.

Kurir.rs/Mondo