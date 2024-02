UMRO MIĆITAKA SAVA SUZUKI Japan koji je predavao srpski, krstio se na Hilandaru, MONASI MU DALI IME SAVA

Rođen je 18. oktobra 1950. godine. Krstio se u manastiru Hilandar, na Svetoj Gori gde je dobio ime Sava.

Profesor Mićitaka Suzuki prvi put je bio u Evropi pre četrdeset godina. Kada je video Kremlj i mnoge pravoslavne crkve, odlučio je da izučava vizantijsku umetnost.

Proučavao je, između ostalog, srednjovekovni ikonopis i freskopis, a predavao je i srpski jezik.

Na zvaničnoj stranici Univerziteta Okajama na kome predaje istoriju umetnosti i srpski jezik piše Mićitaka Sava Suzuki.

"Važan je profesor Voja Đurić, i počeo sam da učim vizantijsku i srpsku umetnost. Rekao sam: 'ja sam odlučio da učim o Moravskoj školi'", pričao je ranije Suzuki.

Posle dvadesetogodišnjeg izučavanja vizantijske umetnosti, a pre svega ikona, na Hilandaru je prihvatio pravoslavlje. Monasi su mu dali ime Sava.

"Pitao sam jednog monaha Dositeja da li ja mogu da se krstim pošto ne znam srpski običaj. On mi je rekao da ako ja verujem u boga, onda to je dovoljno i ja sam odlučio da se krstim i to je mnogo lep doživljaj", priča profesor Suzuki.

"Na časovima uvek pokažem srpsku umetnost koliko je lepa i koliko je važna kao vizantijksa umetnost jer samo u Srbiji postoji to zidno slikarstvo iz 13. i 14. veka", navodio je profesor Suzuki.

