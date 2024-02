"STRANCI ODREĐUJU ŠTA JE NAŠA IMOVINA, BROJNI SU IZAZOVI" Stevandić nakon odlikovanja: Kod nas je sloboda kao voda, UVEK NAĐE PUT!

Sretenski orden prvog stepena, između ostalih, dobio je i predsednik Narodne skupštine Republike Srpske, dr Nenad Stevandić, koji je juče u Beogradu primio ovo priznanje države.

Upravo je Stevandić bio sagovornik Kurira, kada je izneo svoje utiske sa ceremonije:

- Veza između Srbije i Republike Srpske nikada nije ni prekidana, ali je bilo političkih problema. Ima već desetak godina kojih se povezuje sa početkom samopoštovanja u našem narodu, odricanja od mantre samoporicanja. To je započeo aktuelni predsednik Srbije. To samopoštovanje se odnosi na ne odricanje od braće i takvih odnosa. Među Srbima ne postoje razlike po kojima bi ih podelili. Imamo reku Vrbas koja deli Banja Luku na dva dela, jednako tako tretiramo i Drinu. Bitno je istaći važnost da vas država primeti, jer smo dugo vremena bili taoci toga da smo slavili tuđe praznike, patriotizam je bio nepotreban, rodoljube je bilo poput štetnog.

Potom je ukazao veliki zahvalnost našem predsedniku na dodeljenom ordenu:

- Deceniju već gradimo to samopoštovanje, paze se institucije i ljudi. Republika Srpska participira u najboljim mogućim odnosima u istoriji odnosa Srba sa ove i one strane Drine. To je vrsta regrutacije za nove ljude i ideje, ali i da svi koji smo dobili ovo priznanje nastavimo istim putem. Tako da ukazujem veliku zahvalnost gospodinu Vučiću, ne samo zbog ordena i prepoznavanja, već i zbog povratka tog dostojanstva.

Stevandić je spomenuo da je uzajamno slavlje vatrometa ogledalo dobrih odnosa Beograda i Banja Luke:

- Godinama prisustvujem i govorim u proslavama. Bio sam juče u Orašcu na ceremoniji. Isto tako, nemojte da zaboravite, oni dolaze na deveti januar, ovde su devetog januara boravili svi funkcioneri Srbije, svi nivoi vlasti. Ni mi ne zaboravljamo da je Beograd za deveti januar imao vatromet, pa je red da i Banja Luka ima kada i Beograd. I to jeste pokazatelj dostignutog nivoa jedinstva. To je nešto što odvraća sve one koji misle da sa nama mogu da postupaju kao sa plitkim potokom.

Za kraj razgovora je zaključio:

- Brojni su svetski i regionalni izazovi, imamo strance koji određuju kako živimo i šta je naša imovina. Ako smo jedinstveni i ako pokazujemo takvu vrstu poštovanja, onda ćemo lakše to da prebrodimo. Pre Sretenja ste videli veliki sastanak u Kosovskoj Mitrovici, kod nas je sloboda kao voda, uvek nađe svoj put, tako i Srbi.

