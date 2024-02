DANAS KIŠA I SNEG, UVEČE STIŽE RAZVEDRAVANJE: Čeka nas porast temperature, a onda nove padavine i zahlađenje

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kratkotrajnom kišom, a na visokim planinama provejavaće sneg.

Vetar će biti slab do umeren, na planinama istočne Srbije kratkotrajno i jak zapadni i severozapadni, uveče u skretanju na jugozapadni i južni. Najniža temperatura biće od -1 stepen do 6, a najviša od 10 do 14 stepeni. Uveče se u svim krajevima očekuje razvedravanje.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno. Vetar će biti slab, zapadni i severozapadni, uveče u skretanju na jugozapadni i južni. Najniža temperatura biće od 4 do 6 stepeni, najviša oko 13 stepeni. Uveče razvedravanje.

Biometeorološka prognoza Očekivana biometeorološka situacija izazivaće uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Oprez se savetuje osobama sa povišenim krvnim pritiskom i respiratornim tegobama. Od meteoropatskih reakcija mogući su reumatski bolovi i neraspoloženje. Preporučuje se povećana koncentracija svim učesnicima u saobraćaju.

Četvrtak

Promenljivo oblačno i toplije sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, južnih pravaca. Najniža temperatura od -2 do 6 stepeni, a najviša od 13 do 17 stepeni.

Petak

Umereno oblačno i još toplije. Vetar slab i umeren jugoistočni i južni, koji će na jugu Banata i u planinskim predelima povremeno dostizati i olujne udare. Najniža temperatura od 2 do 10 stepeni, a najviša od 15 do 20 stepeni.

Padavine se očekuju za vikend, kao i početkom naredne sedmice kada će i temperatura biti u postepenom padu.