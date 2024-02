MILENA IZ BEOGRADA OTIŠLA NA KIRETAŽU, PROBUŠILI JOJ MATERICU? Šok tvrdnje: U stomaku imala pola litre krvi, vadili joj ORGANE

Milena Anđelković (30) iz Beograda, jedva je sačuvala život nakon intervencije kiretaže na jednoj privatnoj klinici u Beogradu. Kako tvrdi, prilikom intervencije Mileni je probušena materica, pri čemu je doživela obilno unutrašnje krvarenje, a da joj pritom to niko od doktora nije saopštio.

Milena kaže da je 21. decembra otišla na kliniku kako bi uradila kiretažu, te da je intervencija izvršena u totalnoj anesteziji. Na početku, nije ni slutila šta je čeka, sve dok nije čula jednu rečenicu.

- Kada sam se probudila, rekli su mi da moram da pozovem nekog da dođe po mene, i da ne mogu da idem sama kući. Pozvala sam supruga, on me je čekao. Doktor me je obilazio često dok sam bila u sobi nakon intervencije, i pitao me je da li me boli stomak. Boleo me je, ali sam mislila da je to normalno nakon intervencije. Izvesno vreme sam ležala tu, a sestra je bila na telefonu sa direktorom klinike i verovatno ga je izveštavala o mom stanju. Doktor je odlučio da me pusti kući, ali da prvo uradi kontrolni ultrazvuk. Dok je radio ultrazvuk, ništa nije govorio, a sestrin telefon je non stop zvonio i ona je izlazila iz ordinacije kako bi pričala. U jednom momentu, ona ulazi u ordinaciju i šapuće doktoru "Rekao je da je pošaljemo u bolnicu" - priseća se ova majka dvoje dece i dodaje da je tek tada posumnjala da postoji problem za koji joj u klinici nije rečeno.

Iako je igrom slučaja načula šta se dogodilo, Milena kaže da joj niko i dalje nije eksplicitno rekao šta je problem, niti da isti postoji. Na njeno pitanje "šta se dešava", doktor joj, kako kaže, govori da ode u državnu bolnicu i to na konsultacije.

- I dalje mi ne govore šta se dešava, piše izveštaj i terapiju. Kad sam ga pitala šta se događa, rekao je da odem u bolnicu na konsultativni pregled jer sumnja "da je nešto ostalo". Najverovatnije ću to nešto izbaciti kapima koje mi je napisao, ali da se ipak javim njima. Govorim mu da ne mogu da odem odmah jer prvo moram do kuće, zbog bebe koja je sama, on kaže da nije problem. Kada sam ga pitala šta je najgore sto može da se desi, rekao je da ću najverovatnije ostati da prenoćim u bolnici da bi oni tamo ispratili šta se dešava - pojašnjava ona.

Nakon saveta doktora, po Milenu dolazi muž, a na putu ka kući bolovi u stomaku postaju nepodnošljivi. Kako priča, tada više nije mogla da izdrži, te se spakovala i odmah krenula u državnu bolnicu. Tek kada je stigla u državnu ustanovu, Milena dobija privid o tome šta se događa u njenom telu, a već sledećeg momenta upućena je na hitnu operaciju.

Organi su mi vađeni kako bi sredili matericu - Krećemo kući, sestra mom mužu daje fiskalni račun u ruke tek tada... Dok smo stigli do kuće, bolovi su postali nepodnošljivi. Presvukla sam se i odmah krenula u bolnicu. Tamo su uradili ultrazvuk i konstantovali da imam unutrašnje krvarenje, ali da ne vide jasno odakle krvarim. Izveštaj koji je doktor sa klinike napisao je bio nepotpun. Primljena sam na odeljenje, urađen je ponovo ultrazvuk, i ustanovljeno je da krvarenje ne staje, i odlučuju da me hitno operišu. Napravljen mi je rez duž celog stomaka, i organi su vađeni kako bi sredili matericu koja je probijena i proverili da li je još neki organ oštećen. Objašnjeno mi je da sam bila životno ugrožena, i da sam izgubila oko 500 ml krvi koji su bili u stomaku, i da je dobro što sam došla - priča preplašena Milena.

Milena tvrdi da je doktor iz privatne klinike koji je napravio grešku toga i bio svestan, što joj je kasnije i priznao, kada ju je zvao na kafu nakon celog traumatičnog iskustva.

- Sve vreme mog boravka u bolnici, doktor me je zvao kako bi se informisao o mom stanju. Kada sam izašla iz bolnice, zvao me je da se vidimo. Otišla sam na kliniku sa svojim advokatom, doktor je spremio kovertu u kojoj je bio novac kojim sam platila intervenciju. Objasnio mi je kako se to desilo i izvinio se, dakle, znao je šta je uradio, ali mi nije rekao. Na postavljeno pitanje, zašto mi nije rekao, je odgovorio "Pacijenti ne moraju sve da znaju". Nesporno je da ne greši samo onaj ko ne radi, ali smatram da nisam adekvatno zbrinuta, samim tim sam bila u neposrednoj životnoj opasnosti. Novac nisam uzela nazad jer smatram da moj život i život moje porodice nema cenu - izričita je Milena.

Ona dodaje da kiretaža čak i nije u potpunosti završena u privatnoj klinici, već u državnoj bolnici, kao i da su joj u privatnoj klinici na izveštaju napisali pogrešno ime. Osim tih grešaka, u privatnoj bolnici dobila je informaciju da je trudnoća stara četiri nedelje, dok su joj u državnoj ustanovi saopštili da je trajala 7-8 nedelja.

