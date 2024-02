CELA SRBIJA PRATILA JE MARININ FILMSKI POROĐAJ A NIKO NIJE ZNAO OVO: Iza osmeha samohrane majke četvoro dece krije se TUŽNA ISTINA

"Ne pita me niko da li ja to mogu, pa ni sama sebi više ne postavljam to pitanje. Moja deca moraju imati sve, to je sve što znam i čime se vodim" - u samo nekoliko rečenica objašnjava Marina Sabadka, majka čije je neverovatne životne priče samo deo rođenje blizanaca Vasilija i Viktora na putu između Odžaka i Novog Sada. Zahvaljujući hrabrosti svojih mališana i sama priznaje da je puna vere i optimizma da su sve životne nedaće sada iza njih.

Nakon gotovo filmskog porođaja uz brzu vožnju taksijem i policijske rotacije, a zatim brige zbog svojih blizanaca koji su došli na svet u sedmom mesecu trudnoće, Marini se tek sada sležu utisci. Kako je priznala, plakala je od sreće kada je shvatila šta su sve ona i njena deca prošli.

Mama Marina je inače samohrana majka jer ih je otac dece napustio dok je bila trudna sa blizancima, ali je hrabro nastavila borbu ponosno istrajavajući, srećna što ima svoje četvoro dece: 13-godišnju Mašu, dvogodišnjeg Aleksu i sada blizance Vasilija i Viktora.

Sa njeno četvoro dece, Marinina priča i počinje i nastavlja se kao jedna konstantna borba, ali bez predaje i očaja.

- Ne mogu da budem neiskrena, pa da kažem da deci ne fali drugi roditelj. Naravno da fali. Ali ne dozvoljavamo da nas to ugrožava, borimo se, snalazimo, imamo bliske ljude oko nas koji su spremni da nam pomognu u organizaciji - navodi ona kao deo odgovora na pitanje kako sve uspeva sama.

Najstarija ćerka Maša sada je velika devojčica koja sama ide u školu i iz škole, ispunjava svoje obaveze i uz to čini sve da mami pomogne oko mlađe braće. Sada već iza njih stoji borba za Mašin vid.

- Od najranijeg detinjstva primećeno je da ima probleme sa vidom. Sa godinu i po dana je na prvom oftalmološkom pregledu utvrđeno da boluje od strabizma i astigmatizma. Nas dve smo išle u Rusiju na operaciju dok je sin Aleksa bio u stomaku. Ma sve smo nekako uspeli - optimistično kaže Marina.

A Aleksa, iako je sada i zvanično postao "stariji bata", još uvek je mamina maza od nepune dve godine.

- Aleksa je puno vezan za mene i sada se privikava na činjenicu da ima još dva mlađa brata. Nije mu lako, pomalo i beži od njih, zbunjen je, ali zajedno uspevamo sve. I on je sa godinu dana imao zdravstvenih problema. Bio je malokrvan, pa smo ga odveli kod lekara i dobili sirupić, ali to nije bilo dovoljno. Hemoglobin mu je pao na 56, hitno je prebačen u Novi Sad gde je dobio krv transfuzijom. Šta da kažem, borba je svakodnevna, ali ipak ide na bolje - navodi ona.

Blizanci kod kuće ali na stalnim kontrolama

Kako dodaje, sada već čuveni blizanci Viktor i Vasilije konačno su došli kući, zdravstveno stanje im je sve bolje, ali su kontrole ipak veoma česte.

- Za sada stalno idemo na kontrole u Novi Sad, ali sam svakako pre svega zahvalna što je to tako, dokle god ne budu potpuno dobro. Znam da će i to proći, nekako, život više nema šta da mi servira, čini mi se - kroz osmeh kaže ova samohrana majka četvoro dece.

Prema njenim rečima, svesna je da će ponekad biti veoma teško, ali to je ni na koji način neće obeshrabriti.

- Velika podrška su mi roditelji, a pre svega mama koja mi pomaže oko dece koliko god može. Ipak i ona radi po smenama i vreme joj ne dozvoljava da bude sa nama koliko bi želela, ali je veliki oslonac. Takođe, tu su kumovi koji žive u našoj zgradi i koji su mi zaista mnogo pomogli i pomažu i sada. Kuma vodi Aleksu u vrtić i vraća ga, a tako ćemo dokle god blizanci ne budu mogli napolje, pa da ga ja vodim zajedno sa njima. Srećna sam što imam takvu podršku - navodi Marina.

Ipak, ne krije da je često u rascepu.

- Ne želim da pričam bajke kako je meni sve lako. Naravno da nije. Na primer kada Aleksa hoće da spava, pa traži mamu, a ja ne mogu jer moram da hranim blizance. Ali jako je važno da samohrane majke znaju da je ipak moguće. Samo glavu gore, puno vere i volje. Kada mi je teško, samo kažem sebi: "Proći će Marina". Tako i bude - optimistično zaključuje ova hrabra mama.

