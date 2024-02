"OSTAVIO ME KAO PSA NA ULICI U BEOGRADU" Isplivala nova prepiska nestale Ane o bivšem mužu! "Imao je ljubavnicu" ŠOK-DETALJI

"Kasnije sam shvatila da me je ostavio kao psa na ulici u Beogradu", glasi deo poruke Ane Knežević, žene koja je misteriozno nestala u Španiji u koju se odselila u decembru prošle godine nakon stresnog raskida sa suprugom, Srbinom Davidom Kneževićem.

U američkim medijima objavljena je fotografija prepiske Ane i njene prijateljice, a u kojima nestala žena govori o lošem odnosu sa suprugom. Ana Knežević, koja je rođena u Kolumbiji i koja je od 2008. godine živela u SAD čije državljanstvo takođe poseduje, do prošlog leta bila je udata za Srbina Davida Kneževića (35), sa kojim je vodila privatni biznis.

Ona je poslednji put viđena 2. februara oko 22 sata ispred stana koji je iznajmljivala u luksuznom delu Madrida, a dan kasnije je sa njenog broja stigla čudna poruka njenoj najboljoj drugarici Sani, u kojoj se navodi da je “upoznala divnog čoveka na ulici i da ide sa njim nekoliko dana van grada”.

Od tada više niko nije čuo ni video Anu.

Loš odnos sa mužem

U američkim medijima sada je objavljena Anina prepiska sa drugaricom.

"Bilo je to da je imao ljubavnicu u Bogoti. On je tamo bio sa njom čak i dok sam ja bila sa njim i pokušavala da popravim stvari kod terapeuta za parove i dok je vikao na mene da sam k*čka što sam ga osuđivala pred drugima ("zašto sam jedina loša stvar bila ja", "problem je bio samo u meni"). Pravio je planove sa njom. Kasnije sam shvatila da me je ostavio kao psa na ulici u Beogradu. Mislim da to ne mogu da oprostim. A o seksu ti neću ni pričati. Užasno za mene. U tom trenutku sam već bila zlostavljana. Veoma agresivno. Tako da stvarno ne mogu..", piše u poruci koju je navodno poslala Ana.

Zbog toga, oglasio se i Davidov advokat. On je rekao da je njegov klijent "veoma zabrinut" i da "želi da se Ana nađe što pre".

- Postojali su razlozi da se brak ovog para okonča nakon 13 godina. Razlog je taj što se ovaj par razdvojio pre otprilike četiri meseca i planirao je razvod zbog ličnih stvari koje su se dogodile između njih kao para. Upravo ste pokazali poruku koju vam je dao jedan od njenih prijatelja. Uveren sam, na osnovu razgovora koje sam imao sa klijentom, da su oboje bili nezadovoljni u braku - rekao je on.

Išarane kamere i misteriozna osoba

Prema saznanjima do kojih su došli istražitelji, nepoznata osoba je u noći nestanka Ane Knežević ušla u zgradu u Madridu u kojoj je ona živela i obojila sprejom sigurnosne kamere, i to samo pola sata pre nego što su je komšije poslednji put videle. Dan kasnije sa njenog telefona poslate su neobične poruke koje su odmah probudile sumnju kod njenih prijateljica. Uznemirene, one su se čule sa ljudima s kojima je Ana bila u kontaktu, dobijajući još čudnije odgovore. Kako prenose mediji, prilazeći njenom stanu, jedna od njih je primetila neobičnu situaciju, pa je krenula da se raspituje po komšiluku da li su videli Anu.

Tada su joj komšije, prenose američki mediji, ispričale da je bio pokušaj provaljivanja u zgradu 2. februara.

- Policija je odmah reagovala, međutim tokom pregleda stana nisu zatekli ništa što bi bilo sumnjivo. Stan je bio zaključan iznutra, poluprazan i malo neuredan, dok su Anini pasoš, laptop i ostale lične stvari ostali unutra - prenose mediji.

U međuvremenu su pregledani snimci sa nadzornih kamera, saslušani svedoci, a pristupilo se praćenju Aninog telefona i bankovnih zapisa.

Pre nestanka, Ana je prijateljima i porodici najavila da će ići sa prijateljima u Barselonu na jedan dan. Međutim, kada je prijatelj sa kojim je trebalo da otputuje došao na stanicu, Ane nije bilo.

Prijateljice misle da je kidnapovana

Anina prijateljica Sana je, nakon što je objavljeno da se traga za njenom drugaricom, medijima objasnila da su joj poruke koje joj je Ana poslala neposredno pre nego što je poslednji put viđena, bile alarm da se “nešto dogodilo”. O čudnim porukama oglasila se još jedna osoba iz Anine okoline. Reč je o porukama koje su bile na engleskom i španskom jeziku.

- Ona tako nešto sigurno ne bi uradila, to je neodgovorno ponašanje koje ne liči na Anu - rekla je Sana, koja je primila poruku na engleskom jeziku.

Objasnila je da je poruka napisana u stilu koji nije Anin, bez emocija. Poruka na španskom jeziku bila je toliko "ravna" da izgleda kao da je napisana u Gugl prevodiocu.

- Ništa od toga jednostavno nije imalo smisla. Pokušala sam da odgovorim rekavši da sam zabrinuta za nju, kao “Ne zvučiš bezbedno”. Međutim, moje poruke joj nisu dostavljene. Ona nije otišla svojom voljom. Odvedena je protiv svoje volje i od strane koga, ne znam - rekla je Remo i dodala da je reč o veoma sićušnoj ženi visokoj oko 150 centimetara.

Sa druge strane, Anina prijateljica je ispričala da se Ana nikad nije žalila ili govorila da strahuje od svog supruga.

