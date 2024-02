DA JE POSLUŠAO KOMANDU TIBOR BI PREŽIVEO, ALI LJUDSKOST JE PRESUDILA! Majka heroja sa Košara opisala njegovu JUNAČKU SMRT (VIDEO)

Gošća emisije Crna Hronika na Kurir televiziji, i njene autorke i voditeljke Jelene Pejović, bila je majka heroja sa Košara Tibora Cerne koji je 1999. godine junački položio život na braniku otadžbine.

Kata Cerna ispričala je šta je prethodilo Tiborovoj pogibiji na frontu i zbog čega ga je pronašao snajper:

- Trebalo je da njega i njegove drugove na tom njihovom položaju, na tom C4 kamenu zamene dobrovoljci. To je tako bilo. Jedna grupa ide da se odmori, a druga ih menja. Međutim, među te dobrovoljce je pala je granata. Bio je tu jedan od njegovih saboraca Mile Rosić. On kaže Miletu: Mile, hajde da vidimo da nije neko preživeo i ga ih dovučemo ako ih ima. On mu je odgovorio: Ne može Tibore, znaš kakva je komanda. Oni su imali komandu da ne izlaze. Tako se glava sačuva i zato služe kapetani. Da te nauče šta smeš, a šta ne smeš.

Tiborova ljudskost bila je međutim jača od njegove poslušnosti nadređenima i pošao je da izvuče ranjene drugove po cenu da zbog toga završi na vojnom sudu:

- Negde se tu pojavlja ljudskost neka. Ne možeš da slušaš, da neko zapomaže. Čak i da ne čuješ zapomaganje ti negde u glavi misliš možda je neko preživeo. On je krenuo i rekao: Ne morate vi ići, ja odoh sam. Ako preživim, preživeo sam, dajte me na vojni sud, ako ne preživim zbogom!

Heroj je našao ranjenika koje je imao ranu od gelera u predelu uha i previo ga da bi potom pokušao da ga izvuče i tada je došlo do fatalnog ishoda:

- On je otišao i stigao je do jednog dobrovoljca. On je bio ranjen, uvo mu je bilo okrznuto. Ja sad ovo pričam iz priče tih ljudi koji su ga znali i bili sa njim. Njega je okrznula granata, geler verovatno, i on je krvario. I tu je Tibor, puzeći išao, stao do njega i previo mu to. Dobrovoljac mu je rekao: Tibore, nemoj da ustaješ slučajno, puzeći da ideš, a ja ću da opalim odavde, da im skrenem malo pažnju. Nemoj da se dižeš nikako! Ali kad je on došao do tog kamena i video ljude, on je morao da se pridigne da bi povukao tog ranjenika i tu ga je snajper našao. I tako.. Našao ga metak. Ušao je u vrat s jedne strane i izašao na drugu. Iskrvario je u roku od minut-dva najviše.

