IZGUBILA SAM SESTRU, ZA NJOM OSTALO DVOJE MALE DECE, A ONDA SMO OPLJAČKANI Jovana otkriva kako joj je porodicu prevario ADVOKAT

Milena Milačević poginula je 2020. godine u saobraćajnoj nesreći kada je išla sa svojim rođakom ka Pirotu. I dok je ožalošćena porodica pokušavala da uteši dvoje dece koji su ostali za njom, advokati su počeli da ih opsedaju.

Predlog za naplatu odštete od osiguranja bio je glavni cilj svih poziva. Porodica se na kraju, želeći da zaustavi sve, odlučila za jednog advokata, a onda je njihova Milena ponovo stradala.

Ovog puta, ubijena je pohlepom čoveka koji se navodno predstavio kao neko ko će zaštititi porodicu. Kako ih je obmanuo advokat i koliko je novca od odštete uzeo, ispričala je rođena sestra poginule Milene, Jovana Milačević.

- Ceo moj svet srušio se 27.6.2020. godine kada sam izgubila sestru u saobraćajnoj nesreći. Ona je u tom momentu imala 27 godina, a njena deca četiri i pet. Gubitak Milene je za moju porodicu jako tragičan, mi to do danas nismo prihvatili, ništa ne može tu prazninu da nam popuni. Razlika između nas dve je godinu dana, bile smo jako vezane - priča Milenina rođena sestra Jovana.

Milena Milaćević foto: facebook

Advokat uzeo novac od nesreće i nestao

Ubrzo nakon smrti, Milenina porodica je poverenje dala advokatu iz Zaječara.

- On je sarađivao sa čovekom iz Agencije "Biro za odštetu". Oni nama prave takve ugovore u kojima piše da kada novac legne od osiguranja, da legne advokatu pa onda u Agenciju. Stoji do kada mora to da se isplati porodici. Tog momenta kada je advokat uzeo novac, on je nestao. Nikada nam se više nije javio. Tužilaštvo je pokrenulo postupak, ali on se nikada na suđenju nije ni pojavio - priča Jovana.

Jovana Milačević foto: Printscreen Pink Tv

Dodala je i da je saznala da je pomenuti advokat nalazi na Zlatiboru.

Jovanin slučaj nije usamljen

Ističe i da njen slučaj nije usamljen, te da postoji još dosta porodica koje su obmanute od strane istog advokata.

- Radi se o cifri oko 30.000 evra. Ja samo moram da kažem, gostovala sam jednom i pričala na istu temu, nakon čega su mi se javili ljudi koji su imali slične priče sa istim advokatom iz te iste agencije - rekla je Jovana gostujući na TV Pink.

Kurir.rs/Blic/TV Pink

Preneo: R.J.

Bonus video:

06:51 OPREZ! Internet je prepun šema koje vrbuju ljude!