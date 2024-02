"NE ZNAJU KAKO IM SE DECA PONAŠAJU U ŠKOLI" Polemika među Srbima, sve zanima JEDNO a profesori tvrde: Oni se TEŽE SNALAZE u životu

U javnosti se i dalje polemiše na temu da li bi roditelji trebalo da ocenjuju rad nastavnika.

Obrazovanje jeste osetljiva oblast i narušeni odnosi na relaciji učenik- nastavnik-roditelj mogu imati nesagledive posledice, upozoravaju profesori koji su svoj radni vek proveli u školi.

"Punih 39. godina proveo sam u nastavi i radu sa decom. Sva deca su kada pođu u školu od prvog dana slična u ponašanju zbog promene sredine dok kasnije dolazi do diferencijacije u ponašanju. Ima dece koja ne zaslužuju da im povisiš ton u komunikaciji, a ima i dece koja i posle trećeg upozorenja rade isto i ometaju nastavu", napominje naš sagovornik, profesor S.S. iz Vranja.

foto: Shutterstock

Profesor ističe da ponašanje dece u školi umnogome zavisi od kućnog vaspitanja.

"U malim sredinama znaju se porodice i tačno se zna koje dete je iz koje porodice po ponašanju. Velike sredine odudaraju i veća su zagonetka i nepoznanica i za nastavnike i za učenike. Nije verujte pravilo, da ako su roditelji obrazovani i kulturni, da je dete dobro vaspitano. Kad kažem dobro vaspitano to se odnosi na poštovanje nastavnika, odnos prema radu u školi, radu i disciplini na času i odmoru, ali i na odnos prema drugovima",objašnjava profesor S.S.

On napominje da je na početku svog rada u školi pre 39. godina bio mnogo manji upliv roditelja u rad pojedinih nastavnika, dok je poslednjih godina situacija pogoršana pa se roditelji mešaju čak i u ocenjivanju učenika, kako svoje tako i druge dece.

"Što je na štetu dece i krnjenja autoriteta nastavnika. U 90 odsto slučajeva u školu dolaze majke učenika i nalaze primedbe u ocenjivanju pojedinih nastavnika tvrdeći da njihovo dete zaslužuje veću ocenu. Roditelji ne znaju kako se njihova deca ponašaju u školi i koliko znaju, a puni su hvale kako im deca sve znaju i zaslužuju mnogo veće ocene. To uglavnom šteti njihovoj deci, a ne nastavniku. "Poklonjena ocena je medveđa usluga". Praksa je pokazala da se deca kojoj se poklanjaju ocene teže snalaze u životu, oslanjajući se na pomoć roditelja. Teže prevazilaze prepreke navikla da im i kasnije u životu bude sve poklonjeno i na dohvat ruke, a nisu to zaslužila. Nastavnicima treba da se dozvoli da rade svoj posao, jer su za to školovani, a roditelji da vaspitavaju pravilno decu", ističe sagovornik Kurira, profesor S.S.

foto: Shutterstock

Profesora S.S. iz Vranja učenici su ispratili u penziju na veoma emotivan način, a poruka urezana na poklonu za uspomenu mnogo govori o profesoru ovakvog stava, ali i učenicima koji su poštovali njegov autoritet. "Neke puteve ćemo morati da nastavimo sami, mi bez Vas, a Vi bez nas! Dragi nastavniče, došao je dan kada Vi odlazite u penziju. Ali znajte da Vas mi nikada nećemo zaboraviti!

Biti strog, ali pravedan je za dobrobit dece da odrastaju u dobre ljude, poštujući prave ljudske vrednosti, kaže na kraju naš sagovornik profesor S.S.

Kurir.rs/T.S.